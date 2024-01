Chi sono Jan-Niklas Beste e Lukas Klostermann, finiti nel mirino della Fiorentina

Si va a posare sulla Bundesliga l’occhio della Fiorentina. Come già accaduto nel recente passato (dall’Hertha Berlino è infatti arrivato in estate Christensen) e come era capitato due anni e mezzo fa, con il produttivo investimento costituito dall’acquisto di Nico Gonzalez. Anche probabilmente per via dei gradevoli precedenti la dirigenza viola sta monitorando con attenzione il campionato tedesco, per cercare di ovviare in tempi stretti alle attuali carenze in organico generate soprattutto dagli imprevisti. A cominciare proprio dallo stop di Gonzalez, per proseguire con i problemi muscolari occorsi a Sottil senza dimenticare la prolungata assenza di Kouame, che sarà impegnato con la maglia della nazionale ivoriana in Coppa d’Africa. E per questo che il profilo valutato con interesse è quello di un esterno offensivo, senza dimenticare però una pedina che andrebbe ad infoltire il pacchetto arretrtato.

Chi è Jan-Niklas Beste

Il nome di Jan-Niklas Beste costituisce una delle novità più piacevoli nella Bundesliga, peraltro già finito in passato nei radar della dirigenza viola. Cresciuta nelle giovanili del Borussia Dortmund, la venticinquenne ala è stato tra gli artefici della prima, storica promozione dell’Heidenheim nella massima divisione tedesca, arrivata peraltro in maniera rocambolesca nei minuti conclusivi dell’ultimo incontro stagionale. Cresciuto come esterno basso, brevilineo e sgusciante, Beste ha nel corso degli anni avanzato il proprio raggio d’azione, specializzandosi sul fronte sinistro del campo senza disdegnare l’impiego sul versante opposto. Uno spostamento redditizio, in considerazione dei 12 gol e 14 assist con cui ha concluso lo scorso torneo: un rendimento elevato che ha saputo bissare anche nella categoria superiore, visto che al momento le statistiche lo vedono già a quota cinque reti e nove assist in quindici gare. La sua valutazione supera i dieci milioni: un investimento alla portata della Fiorentina, considerando anche i possibili margini di miglioramento.

Chi è Lukas Klostermann

Più conosciuto è invece l’altro nome accostato al club toscano. Lukas Klostermann ha infatti alle spalle una prolungata militanza nel massimo campionato tedesco, dove può vantare oltre 150 gettoni a cui si aggiungono una cinquantina di presenze nelle coppe europee (prevalentemente la Champions), tutte accumulate con la casacca del Lipsia - che lo ha visto anche indossare la fascia di capitano – dove è approdato dopo la trafila nel settore giovanile del Bochum. Visto all’opera anche con la nazionale maggiore (in campo due volte nel corso dell’ultima Coppa del Mondo in Qatar), è un profilo appetibile per due motivi: in primis per la sua duttilità, che lo ha portato ad essere schierato sia da terzino destro che da centrale (come braccetto in una difesa a tre ma anche come centrale in una linea a quattro), e per il costo non proibitivo. Stando alle indiscrezioni riportate dalla stampa tedesca, infatti, non sarebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2024, cosa che potrebbe anche spingere la Fiorentina a velocizzare l’operazione per un suo trasferimento immediato in Italia, al fronte di una spesa contenuta. Che consentirebbe peraltro al Lipsia di non perderlo a parametro zero.