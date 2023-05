Calciomercato Fiorentina, scatto viola per il senegalese Boulaye Dia

Nella storia della Salernitana, Boulaye Dia c ‘è già entrato a prescindere da quello che sarà l’esito del campionato. Le quindici reti segnate in serie A, che lo collocano attualmente al terzo posto della classifica dei bomber, lo hanno fatto diventare il miglior marcatore della storia del club campano nel massimo campionato, davanti a Marco Di Vaio che nella stagione 1998/99 ne aveva messi a segno 12. Non solo qualità, ad onor del vero, nei cartellini timbrati da questo ventisettenne attaccante che vanta già, nel suo curriculum, 25 gettoni e cinque gol (uno dei quali nell’ultimo Campionato del Mondo) con la maglia del Senegal. Quella che si sta rilevando la sua miglior stagione in carriera è densa anche di reti pesanti, come quelle che hanno fruttato sei punti negli scontri diretti contro Verona e Lecce e tre contro la Lazio: e se i granata ad una manciata di gare dalla conclusione hanno accumulato un margine di sicurezza dal terzultimo posto, il merito è anche della puntualità realizzativa della sua punta africana.

A fiutare l’affare non c’è, però, solo la Salernitana. Che dopo un milione di euro sborsato al Villareal (squadra detentrice del cartellino rilevato dallo Stade Reims ventiquattro mesi fa) per il prestito oneroso, potrà investirne poco più di un’altra decina circa per assicurarsi il 100% del giocatore: prezzo assolutamente a buon mercato, in relazione alle attuali valutazioni di mercato, e soprattutto plusvalenza assicurata in caso di cessione, visto che la lista dei pretendenti si sta allungando tanto da far lievitare il prezzo. C’è l’Everton in Premier, le milanesi e la Juventus in Italia, ma chi sembra al momento essere uscita meglio dai blocchi nella corsa al senegalese è la Fiorentina. Tra domanda ed offerta c’è ancora distanza, visto che da Salerno sparano alto – i rumors parlano di oltre 30 milioni – ed in Toscana sembrano intenzionati a non andare oltre i venti in contanti. Ma è pronosticabile l’apertura di un interessante tavolo di confronto sul tema contropartite: l’abbondanza di pedine nel reparto offensivo viola potrebbe anche portare l’inserimento di un giocatore utile ai campani per fronteggiare la partenza del centravanti africano, ed avvicinare così l’iniziale richiesta del club granata. Che, nel frattempo, si attiverà per riscattare Dia versando il pattuito al Villareal.