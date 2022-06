Calciomercato Fiorentina, sondaggi per Djuric e Javi Galán

E’ un mercato che non aspetta, che viaggia a velocità notevoli e non permette di temporeggiare. Si attende la fumata bianca, ovvero l’annuncio ufficiale del prolungamento con il tecnico Vincenzo Italiano (l’accordo economico sembra sia stato raggiunto, si lavora sull’intesa per ciò che concerne le operazioni di mercato volte a potenziare la squadra). Restano invece in stand by diverse trattative intavolate – come per l’austriaco Grillitsch – che dovrebbero chiudersi entro 7-10 giorni, per dare alla rosa che partirà per Moena (sede del ritiro dal 10 al 24 luglio) sembianze ben definite.

Nel reparto difensivo, in attesa di capire quale potrebbe essere il destino di un Milenkovic corteggiato da più club, l’attenzione si sposta sugli esterni. A destra sembra complicarsi la trattaiva per Dodô, più per le reticenze dello Shakhtar che non per la volontà del giocatore di trasferirsi in Toscana. Ritorna di moda il nome di Odriozola, che in maglia viola ha collezionato 24 presenze nella stagione appena conclusa prima di rientrare alla base, ma gli ostacoli in questo caso sarebbero rappresentati dall’ingaggio del giocatore o – in caso di acquisto definitivo – dall’accordo da trovare con il Real Madrid. A sinistra, spunta Javi Galán, esterno basso tra i titolarissimi del Celta Vigo edizione 2021/2022, spendibile nel ruolo come alternativa a Biraghi. Le indiscrezioni parlano di un possibile inserimento di Dragowski come contropartita tecnica unita a “cash” per avvicinare i dodici milioni di valutazione del giocatore.

Capitolo attacco: si ragiona sul riscatto di Piatek, resta in piedi l’ipotesi Suarez sul quale, però, stanno rinvenendo le big a cui l’attaccante uruguaiano è stato proposto, ed è sempre attuale l’idea Belotti che ha salutato i suoi compagni di squadra manifestando l’intenzione di lasciare Torino. L’ultimo nome evidenziato sul taccuino della società gigliata è quello di Milan Djuri?, punta della Salernitana: la punta bosniaca – con cittadinanza italiana – ha concluso il campionato con la formazione campana ed è in scadenza di contratto. Il club granata preme per il rinnovo, la Fiorentina potrebbe inserirsi battendo anche la concorrenza del Napoli, il quale potrebbe virare sull’attaccante come sostituito di Petagna in uscita (monitorato da Monza e Sampdoria).