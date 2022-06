Calciomercato Fiorentina, intesa con Italiano ed accelerata per Mandragora

Da un orizzonte grigio ad uno poco nuvoloso, se non addirittura sereno, il passo è stato breve. Appena qualche giorno, il tempo per concentrarsi a fondo su quello che era il vero obiettivo condiviso, vale a dire continuare insieme. Non c’è ancora la firma sul contratto che allungherà l’accordo tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina, ma sembra ormai conclusa la trattativa che legherà il club all’allenatore che ha chiuso la stagione portando i viola a quel settimo posto buono per tornare a calcare i palcoscenici europei. Ed in attesa dell’ufficialità, il lavoro della dirigenza toscana è rivolto ad accelerare le operazioni per consegnare al tecnico almeno l’ossatura della Fiorentina che sarà, in previsione della partenza per il ritiro. Tutti i reparti necessitano di ritocchi, per due settimane che si preannunciano convulse, visto che dovrebbero essere nel complesso sette-otto i nuovi innesti, quattro dei quali piuttosto urgenti.

A centrocampo, lo staff gigliato ha puntato con decisione su Rolando Mandragora. Il centrocampista campano, venticinque anni la prossima settimana, dovrebbe così raccogliere l’eredità di Torreira. Alcune problematiche di natura fisica lo hanno limitato nell’ultima stagione a Torino (dove ha peraltro indossato per otto volte anche la fascia di capitano), ma il mancato accordo tra i granata e la Juventus, che richiedeva quattordici milioni per il riscatto, ha agevolato l’inserimento nella trattativa della Fiorentina. Che mette su piatto l’acquisto a titolo definitivo, mentre indiscrezioni parlano di una formula con prestito più obbligo di riscatto proposta dal Torino ai bianconeri. Il restyling della linea mediana prevederà anche l’inserimento di una pedina che sostituisca Castrovilli, ai box ancora per diversi mesi. Nelle ultime ore il borsino del mercato fa registrare l’aumento delle azioni di Adrien Tameze, franco-camerunense del Verona: da capire se gli scaligeri rinunceranno anche a lui oltre che ad Ilic (conteso da Atalanta e Lazio) e se è percorribile l’ipotesi di uno scambio con Sottil per sorpassare la concorrenza (Napoli, Monza e Besiktas).

Per il reparto portieri, si fanno più insistenti le voci di una partenza di Dragowski con direzione Liga (l’Espanyol offre un interessante pluriennale). Sul tavolo della dirigenza finisce così il prolungamento con Terracciano, il cui accordo scade nel 2023 e quest’anno ha disputato da titolare tutta la seconda metà della stagione. Sempre da Torino potrebbe arrivare il nuovo compagno di reparto, ovvero Vanja Milinkovi?-Savi?: i granata sembrano orientati a puntare su Gabriel in uscita da Lecce, e così il portiere serbo potrebbe sbarcare a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto.