Calciomercato Fiorentina, attesa per Jovic mentre riprende quota l'idea Lo Celso

Cinture allacciate, in casa Fiorentina, per una settimana ad alta velocità che si concluderà spalancando le porte al raduno, precedente alla partenza per Moena. Due settimane esatte separano inoltre la squadra viola dal primo appuntamento fissando nell’agenda precampionato, contro il Real Vicenza in amichevole, a cui faranno seguito i test match contro Brianza Olginatese e Sanvitese (in un triangolare) e successivamente con Trento e Triestina.

I giorni a venire potrebbero essere quelli decisivi per arrivare all’accordo con il Real Madrid e chiudere la partita relativa a Luka Jovi?. Dalla Spagna filtra l’indiscrezione di una prima fumata nera, dopo la proposta dei blancos di un prestito con obbligo di riscatto per un cifra che supera i venti milioni di euro. Le parti potrebbero rivedersi nel week-end, ma c’è l’interesse reciproco a trovare una soluzione, in primis quello della Fiorentina che in caso di rottura sarebbe costretta a rivedere di nuovo i piani in attacco anche per via dell’accordo – dato ormai per fatto – di Djuri? con il Verona, prelevato a parametro zero dalla Salernitana. Si osserva con attenzione, nel pacchetto avanzato, anche il reparto degli esterni, sebbene Saponara sia ad un passo dal rinnovo e ci siano le conferme certe di Gonzalez ed Ikonè, senza scorsare Sottil che ha un contratto fino al 2026. Tra i nomi circolati nelle ultime ore ci sono quelli di El Shaarawy e Castillejo.

Mentre a centrocampo torna di attualità il nome di Giovani Lo Celso, già monitorato questo inverno (come riportato qui), a catalizzare la gran parte delle attenzioni della dirigenza è la difesa, visto che per Milenkovic si sta profilando un derby Inter-Milan (come per Acerbi della Lazio) ed anche Igor potrebbe finire nella lista della spesa di alcuni dei top club, anche se la rinuncia al centrale brasiliano dovrebbe tecnicamente essere la conseguenza di un’offerta irrinunciabile. Oltre ad Umtiti, la Fiorentina è accodata a Lazio e Monza per Casale (servono non meno di dieci milioni) e segue anche gli sviluppi legati a Senesi – il cui accordo scade nel 2023 – ma valuta anche il ventisette brasiliano Marlon Santos, ex Sassuolo, che potrebbe tornare in Italia nell’ambito di un’operazione congiunta con la Shakhtar comprendente anche il suo connazionale Dodô.

Ancora ferma la questione portiere: Dragowski e l’Espanyol sembra abbiano trovato l’intesa, ma l’offerta del club spagnolo pare troppo distante dalla richiesta del club viola. Per Milinkovic-Savic, intanto, si è fatto sotto il Brentford in Premier League, mentre sia Empoli che Atalanta mantengono sopra i dieci milioni la valutazione per Vicario e Gollini. Anche su questo versante, novità attese già prima del week-end.