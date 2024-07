Calciomercato Fiorentina: via Nzola, occhi puntati su Lucca e Dallinga

Non solo Kean. L’opera di maquillage nel reparto avanzato della Fiorentina contemplerà anche un secondo innesto, volto a compensare la partenza di un Mbala Nzola che non ha convinto e che potrebbe comunque restare in Italia, visto l’interessamento di Lecce e Cagliari sebbene anche il Fenerbahce si sia messo sulla sue tracce. Lo sbarco in Toscana dell’ex Juventus, infatti, non escluderebbe infatti la presenza di un partner d’attacco con caratteristiche più da “numero 9”, con spiccate doti fisiche, che potrebbe arricchire il ventaglio di soluzioni a disposizione del tecnico Palladino il quale potrà già contare su elementi di comprovato spessore tecnico come Beltran e Nico Gonzalez.

L’ultimo nome, in ordine di tempo, cominciato a circolare è quello di Thijs Dallinga. Che proprio sconosciuto non è alle latitudini italiane, visto che era stato già seguito con particolare attenzione dal Milan ed in tempi recenti aveva attirato l’attenzione del Bologna. I 36 centri in 44 partite a Rotterdam con la maglia dell’Excelsior, nella serie B olandese 2021/2022, hanno portato il Tolosa a puntare su di lui, investendo appena 2,5 milioni di euro per portarlo in Francia dove, in un biennio, ha messo a segno 37 reti. 24 anni ancora da compiere, fisico imponente e già osservato speciale della nazionale del suo paese nella quale ha esordito in amichevole contro Gibilterra lo scorso novembre, Dallinga si fa apprezzare non solo per la sua confidenza col gol ma anche per le doti tecniche, che lo portano ad essere considerato come il prototipo dell’attaccante moderno, anche in grado di sacrificarsi per la squadra. Il club transalpino che detiene il suo cartellino difficilmente prenderà in considerazione offerte sotto i 20 milioni, ma quello dell’olandese è un profilo da tenere in debita considerazione.

In casa viola si guarda anche a Lorenzo Lucca, per cui l’investimento potrebbe essere leggermente più basso. Il denominatore comune con Dallinga – oltre a stazza fisica e l’età – è proprio l’Olanda, visto che l’attaccante piemontese dopo la stagione in B con il Pisa aveva trovato domicilio ad Amsterdam militando nell’Ajax. Quindi il ritorno in Serie A, con la casacca dell’Udinese, con cui ha concluso l’anno 2023/2024 con un bottino di nove reti e quattro assist. La Fiorentina proverà l’affondo senza fare follie, confidando anche nella conoscenza del torneo italiano che non richiederebbe un periodo di ambientamento per adattarsi. E nella capacità di Palladino di lavorare con atleti giovani per accompagnarli verso quel necessario salto di qualità utile a fare le fortune della squadra.