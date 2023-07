Calciomercato Fiorentina, sarà Nicolas Dominguez il nuovo regista?

Potrebbe arrivare dalla vicina Bologna la soluzione all’enigma-playmaker che da tempo caratterizza il mercato della Fiorentina, e questo nonostante i giorni continuino a trascorrere senza concrete avances per Sofyan Amrabat. Il quale, a quanto riportato dal fratello Nordin in un’intervista alla ESPN, preferirebbe rimanere in Europa non cedendo alle lusinghe dei club sauditi. Per la sua sostituzione, circola nelle ultime ore il nome di Nicolás Domínguez, centrocampista argentino in forza al Bologna. Ipotesi che potrebbe prendere sostanza a breve, soprattutto mettendo sul piatto un’eventuale contropartita (c’è l’ivoriano Kouame tra le possibili pedine da inserire nell’operazione) che possa andare incontro al gradimento della dirigenza felsinea.

La chiusura dell’affare con l’approdo a Firenze del giocatore dell’Albiceleste (già campione in Copa America con la maglia dell’Argentina) risolverebbe un problema pressante in casa viola. Ma resta però da capire quale potrebbe essere la contromossa di un Fenerbahce che ha manifestato interesse – senza però intavolare una trattativa vera e propria – nei confronti non solo del centrocampista, ma anche di Orsolini, esterno offensivo preso in esame anche dalla Fiorentina nonché dalla Lazio come alternativa a Berardi. E Orsolini, con l’approdo di Kouame in rossoblù, avrebbe teoricamente semaforo verde in uscita con un’offerta congrua al suo valore.

Le piste da battere, comunque, sono diverse. E curiosamente legate agli interessi di mercato proprio della Lazio, che ha nella lista per la posizione di play un altro “bolognese” come il nazionale olandese Jerdy Schouten – marcato stretto dal West Ham – e l’argentino Fausto Vera, regista del Corinthians il quale ha una valutazione di circa dodici milioni di euro, entrambi entrati nei radar della Fiorentina. Parallelamente, nel mercato in entrata continua il casting per il ruolo di portiere: ai nomi di Audero della Samp e di Timo Horn attualmente svincolato si affiancano quelli di Montipò dell'Hellas Verona e di Oliver Christensen, guardiano dell’Hertha Berlino e facente parte della spedizione danese ai Mondiali del Qatar.