Calciomercato Fiorentina, rivoluzione offensiva: via Cabral, dentro Nzola e Beltran

Si “stappa” il mercato delle punte in casa Fiorentina. Nel breve volgere di poche ore le porte girevoli viola cominciano a muoversi regalando un colpo in entrata ed un movimento in uscita, cambiando così volto al reparto offensivo. Il Benfica chiude, ad una cifra decisamente considerevole, la trattativa per il trasferimento nel campionato lusitano di Arthur Cabral: un affare che porterà nelle casse del club toscano 20 milioni come parte fissa più un ulteriore 20% al raggiungimento dei bonus previsti dal contratto. Un cessione importante dal punto di vista economico, che sortisce anche l’effetto di liberare uno slot che sarà occupato da M’Bala Nzola. L’attaccante angolano, al centro di un intreccio di mercato che contemplava non solo diverse società di Serie A ma anche l’Arabia Saudita, ha sempre posto la Fiorentina al vertice della sua classifica di gradimento, cosa che si è rivelata decisiva per il buon esito della trattativa con il giocatore.

Ci sarà, ora, da perfezionare il trasferimento dell’attaccante con lo Spezia (le indiscrezioni parlano di una cifra nell’ordine dei 13 milioni di euro che il club ligure incasserà dalla vendita di uno dei suoi pezzi pregiati). Ma Italiano può già cominciare a ridisegnare l’assetto tattico dei viola, con un centravanti sia bravo a finalizzare – 15 reti nella passata stagione con la casacca bianconera – nonché utile in fase di non possesso, forte fisicamente ma anche veloce ed in possesso di una tecnica che gli permette di sfruttare bene l’arma del dribbling. Più prima punta che non esterno offensivo, ruolo nel quale è stato comunque impiegato, a Firenze potrebbe trovare l’ambiente giusto per consacrarsi, dimostrando al contempo come fosse pienamente giustificata la corte di diversi club di Premier risalente ad un paio di anni fa.

Ma la partenza di Cabral per il Portogallo potrebbe, anche, sbloccare un secondo affare che completerebbe la rivoluzione estiva nell’attacco della Fiorentina. In fondo, era proprio il Benfica il principale competitor nella corsa a Lucas Beltran, sebbene su “El Vikingo” – questo il suo soprannome in patria – si fossero posati gli occhi anche di Brighton, Newcastle e di un paio di club della Liga, oltre a quelli di diverse società italiane. La Fiorentina sembra però pronta a chiudere la partita con un’offerta di circa venti milioni (qualcuno in meno rispetto alla clausola rescissoria inserita dal River Plate) ed un contratto fino al 2028, sul quale l’argentino dovrebbe apporre il suo autografo entro la fine della settimana. Un blitz che renderà ulteriormente performante il comparto offensivo viola ad una decina di giorni dall’inizio della Serie A e con alle porte lo spareggio di Conference. Nell’attesa di capire quale sarà, a questo punto, il destino di un Luka Jovic per cui la concorrenza là davanti comincia a farsi nutrita e agguerrita.