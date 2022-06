Calciomercato Fiorentina, non solo Jovic: piace Umtiti del Barça

Non sempre le suggestioni, invernali o estive che siano, sono destinate a rimanere materiale buono per sognare ad occhi aperti. La strada che porta a Jovic, già battuta sul finire del 2021 con scarso profitto, non solo è tornata di attualità a distanza di pochi mesi, ma in caso di fumata bianca nell’accordo con il Real per la suddivisione dell’ingaggio da corrispondere al giocatore, potrebbe anche avere come sbocco l’ingaggio della punta serba. E così, dietro all’eruzione dell’Equipe, che ha parlato di un interesse della Fiorentina per Samuel Umtiti, potrebbe anche esserci qualcosa di ben più sostanzioso del fumo di un’indiscrezione di mercato.

Di sicuro, ci potrebbe essere la voglia del difensore franco-camerunense di cambiare aria, dopo una stagione relegato ai margini (una sola presenza, nel 2-2 esterno dei blaugrana contro l’Osasuna) complice anche un infortunio al piede che lo ha tenuto fermo ai box per tre mesi. E di certo c’è anche l’interesse di alcuni club transalpini – Nizza e Marsiglia – disposti a scommettere su un centrale scalato nelle gerarchie del Barcellona da titolare, a riserva di lusso (a partire dalla stagione 2018/2019) fino ad esubero vero e proprio, con un contratto pesante in scadenza tra quattro anni. Formula del prestito ed accordo sulla ripartizione dell’ingaggio – secondo il “protocollo” Jovic – le chiavi per tentare il colpo, e rilanciare così un giocatore uscito ormai anche dal giro della nazionale (ultima presenza risalente a primavera 2019, nel match perso contro la Turchia per la qualificazione a Euro 2020).

L’eventuale arrivo di Umtiti potrebbe essere consequenziale all'addio di Milenkovic, per cui resta alto il pressing dell’Inter (e dalla Juventus in caso di partenza di De Ligt con direzione Chelsea) e che potrebbe coprire il vuoto lasciato dalla partenza di Škriniar, qualora il capitano della nazionale slovacca finisse sotto la Tour Eiffel. Come alternativa la dirigenza viola pensa sempre a Marcos Senesi, centrale argentino del Feyenoord: valutazione nell’ordine dei 15 milioni di euro, con la Roma come possibile competitor qualora Ibanez finisse in Premier League. Sulla fascia destra è ormai tramontata la soluzione Odriozola (resterà a Madrid in qualità di vice Carvajal), ma è sempre più vicino il brasiliano Dodô: closing previsto – salvo ripensamenti - nei prossimi giorni.

Resta il fermento anche nel mercato dei portieri: su Dragowski piomba il Torino, e non è escluso un...arrocco tra numeri uno con il polacco in Piemonte e Milinkovic-Savic a Firenze ad affiancare il riconfermato Terracciano, specie se non dovessero scendere le richieste dell’Atalanta per Gollini (per cui al momento non bastano dieci milioni). Tra gli affari in chiusura, anche quello relativo a Milan Djuri?: il biennale proposto dalla società gigliata è più “pesante” rispetto alla proposta di rinnovo avanzata dalla Salernitana. La decisione dell'attaccante bosniaco è attesa nel week-end.