Calciomercato Fiorentina, i viola tentano lo sgambetto per Zaniolo e puntano Kean

Non solo Depay. La Fiorentina continua a tenere particolarmente alta l’attenzione sul fronte mercato attaccanti, in considerazione delle partenze sicure e di quelle possibili nel reparto. Del secondo gruppo potrebbe fare parte Ikoné, per cui continuano a inseguirsi voci di un trasferimento in Qatar, sebbene anche l’Ajax – alla ricerca di un attaccante esterno – abbia valutato la sua candidatura, mentre sembrano invece stati tutti respinti al mittente gli assalti per Nico Gonzalez. L’agente dell’argentino ha parlato di un offerta proveniente dalla Premier dell’ammontare di oltre quaranta milioni declinata dal club toscano, ma a pesare parecchio sembra sia la precisa volontà del giocatore di continuare la sua avventura con la maglia gigliata.

Come accaduto anche lo scorso anno, in casa Fiorentina a tenere banco è anche il nome di Nicolò Zaniolo. Un corteggiamento cominciato subito dopo la partenza da Roma del 25enne attaccante del Galatasaray, ma che non è veramente mai decollato divenendo una vera e propria trattativa. Il discorso potrebbe cambiare quest’anno, vista anche la precisa volontà dell’atleta di tornare in Serie A. I viola, tuttavia, sembrano leggermente indietro rispetto all’Atalanta, che ha “mosso” per prima e può anche mettere sul piatto dell’offerta una vetrina importante come la Champions League, a cui gli orobici parteciperanno. L’operazione gravita attorno all’orbita dei 20 milioni, tra prestito oneroso e riscatto, ma il club toscano potrebbe nell’ambito della trattativa giocarsi una carta gradita ai turchi, ovvero quell’Amrabat che rientrerà alla base dopo il prestito al Manchester United. Nelle prossime ore si capirà quanto l’inserimento dei toscani possa trasformare l’operazione di mercato in un duello.

Per quel che concerne la prima punta, sembra che la dirigenza abbia aumentato i giri del motore nell’affare Kean. L’attaccante della Juventus è stato vicino all’Atletico Madrid già a gennaio, ed i bianconeri avevano a questo proposito anche analizzato l’ipotesi di inserirlo come contropartita nell’affare che avrebbe eventualmente riportato Morata a Torino. Ma l’accelerazione dei viola ha portato le parti ad essere decisamente più vicine: l’affare si potrebbe chiudere sulla base di una dozzina di milioni (da verificare l’inserimento di qualche bonus legato a rendimento e risultati), 2,5 all’anno circa l’ingaggio per l’attaccante. Che potrebbe così diventare il primo colpo dell’estate messo a segno dalla società gigliata.