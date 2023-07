Calciomercato Fiorentina, rebus cessioni: su Jovic il Galatasaray, stallo per Amrabat

Passano i giorni, e si avvicina il D-Day, ovvero l’inizio del ritiro estivo che spalancherà ufficialmente le porte alla stagione 2023/2024. Il mercato della Fiorentina, ad una settimana dal raduno, è in una fase di ristagno: il serbatoio delle trattative si sta sempre più riempiendo, ma non c’è ancora lo scarico ed il relativo filtraggio che depurerà le operazioni utili a sistemare la rosa a disposizione di Italiano e incanalerà le cessioni necessarie per fare casse ed alleggerire l’organico. Le parole del d.g. Barone, a margine dell’Assemblea di Lega, in questo senso hanno contribuito a fare chiarezza (facendo anche il punto sul rinnovo di Castrovilli che al momento non è vicino) ma i repentini mutamenti negli scenari di mercato non aiutano a fornire un quadro chiaro della situazione.

Emblematico, in questo senso il caso Amrabat. Che è tecnicamente con le valigie in mano, ma per cui non è ancora arrivato un affondo deciso da parte di qualche club, sebbene la lista degli estimatori sia lunga. Ma anche il caso Jovic, su cui il dirigente viola ha speso belle parole ma che è corteggiato dal Galatasaray il quale si potrebbe trovare ben presto senza Icardi, destinato a lasciare la Turchia. Situazione analoga quella che si sta venendo a creare per Igor e Milenkovic: il primo è sulla lista dei partenti ma, a parte l’interesse di Fulham e Villareal – al momento non concretizzatosi – non ci sono novità sulla sua cessione, mentre il secondo è uno degli elemento da cui la Fiorentina vorrebbe ripartire, ma sul giocatore resta in agguato il Napoli che è alla ricerca di un centrale che copra lo spazio vuoto lasciato dalla partenza di Kim con direzione Bundesliga. Il tutto senza dimenticare Nico Gonzalez, uno degli imprescindibili, finito anche lui nel mirino delle società arabe, ma che difficilmente lascerà Firenze.

Intanto, i giorni scorrono ed anche alcune idee prese in esame dalla dirigenza compensare qualche partenza e più in generale per rimpolpare la rosa sono finite col tramontare. Sembra infatti aver imboccato la strada con direzione Sassuolo Mattia Viti, azzurrino seguito dalla Fiorentina già dai tempi di Empoli, mentre su Hien del Verona la concorrenza è agguerrita (Atalanta e Fenerbahce): sul pacchetto arretrato c’è quindi ancora la pista che porta a Nikolau dello Spezia e ad Ampadu, per cui si dovrà ragionare con il Chelsea. Col passare del tempo anche su altri profili si sta formando una piccola coda di formazioni interessate: come per Audero (sul blucerchiato si registra l’inserimento del Nottingham Forest) e per Dia, acquistabile per 25 milioni versando l’importo della clausola rescissoria che scadrà però tra due settimane, e su cui si sono posati gli occhi del Milan. In attacco resta anche l’opzione Beto, ma per convincere l’Udinese – e superare altri club di Serie A – servirà una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni.