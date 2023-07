Calciomercato Fiorentina, tempo di ballottaggi: Sutalo-Murillo e Nzola-Beltran

Un pesante k.o. di quelli che fanno male, quello incassato dalla Fiorentina a Belgrado con la Stella Rossa. Con la scusante di una condizione fisica che ancora non c’è, al cospetto di avversario che si prepara a debuttare nella stagione 2023/2024, e la consolazione delle prove interessanti offerte dalle new entry Arthur e Parisi, seppur in una serata contrassegnata da cinque reti subiti in poco meno di 40 minuti di gioco. Il primo si è disimpegnato in maniera soddisfacente come fulcro di centrocampo (nonostante l’appannamento causato anche dai ritmi partita persi nel corso dell’ultima stagione in Premier) ed il secondo che si mostrato propositivo in fase offensiva sulla corsia di sinistra nel quale è stato schierato al posto di Biraghi. Ma all’indomani della serataccia del Marakàna, si avverte ancora di più l’esigenza di qualche innesto che contribuisca ad accrescere qualità e soluzioni a disposizione del tecnico Italiano, soprattutto alla luce delle partenze già avvenute (Igor nel comparto difensivo) e di quelle – a centrocampo ed in attacco, con Amrabat sempre più vicino al Manchester – che potrebbero essere imminenti.

Nella retroguardia, il ballottaggio sembra ormai essere quello tra Sutalo e Murillo. Profili diversi tra loro, sia dal punto di vista fisico che dell’adattabilità al campionato italiano, oltre che sotto il profilo dell’investimento economico. Il difensore croato, in possesso di esperienza internazionale, sembra essere il primo nome sulla lista, ma è seguito anche da Napoli ed Ajax, sebbene stando ad alcune voci trapelate il centrale difensivo avrebbe aperto al trasferimento a Firenze. Di sicuro, ci sarà da convincere la Dinamo Zagabria, fredda dopo la prima proposta della dirigenza toscana di poco superiore ai dieci milioni di euro, la quale però potrebbe essere migliorata inserendo qualche bonus utile ad arrotondare la somma. L’alternativa potrebbe essere quel Murillo Santiago che gli appassionati di calcio sudamericano stanno vedendo in campo, nella Copa Do Brasil, con la maglia del Corinthians, club che lo ha promosso in prima squadra dalle giovanili ad inizio 2023. L’esborso economico per portarlo in Italia sarebbe più basso, ma va messa nel conto anche la totale mancanza di confidenza con il calcio europeo del difensore mancino paulista.

In attacco, si continua a monitorare con attenzione M’Bala Nzola, retrocesso in B con lo Spezia, che la società ligure potrebbe essere disposta a cedere per un’offerta che si avvicina ai 15 milioni di euro. L’altro profilo seguito è quello di Lucas Beltran, attaccante centrale dalle caratteristiche ben diverse da quelle di Jovic e Cabral, trattandosi di una prima punta non così “fisicata” ma comunque efficace (cosa testimoniata dai quindici gol nelle varie competizioni disputate da inizio 2023) con il valore aggiunto della duttilità, che lo porta a poter essere impiegato anche da ala pure nel 4-3-3. Operazione non a buon mercato, visto che per convincere il River Plate servirà una ventina di milioni, ma che potrebbe subire un accelerata in caso di partenza del centravanti brasiliano, finito negli ultimi giorni anche nei radar del Milan.