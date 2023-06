I primi colpi di mercato del Frosinone

La festa è finita, dopo la sontuosa cavalcata verso la promozione, il Frosinone è già a caccia di rinforzi per la prossima Serie A. L'arrivo di Di Francesco ha messo il primo importante tassello riempiendo la casella vuota in panchina, ora bisognerà trovare i giusti calciatori per l'idea di calcio del tecnico in cerca di rilancio dopo le ultime difficili avventure in panchina.

Marchizza e Kvernadze al Frosinone

I primi due colpi sono stati messi a segno oggi, Il primo arriva dal Sassuolo ed è il mancino Riccardo Marchizza, poco utilizzato da Dionisi la scorsa stagione, può giocare sia a sinistra che al centro della difesa, un calciatore duttile quindi che potrebbe ben adattarsi anche alla retroguardia a tre se Di Francesco la scegliesse come sistema di gioco da cui partire nella prossima Serie A.

Rinforzo in arrivo anche in attacco dove è stato trovato l'accordo con Kvernadze, georgiano classe 2003, e con la Dinamo Batumi, suo club di appartenenza. Nonostante l'altezza, è quasi un metro e novanta, la sua posizione in campo preferita è quella dell'esterno a sinistra, anche se ovviamente può giocare anche come riferimento offensivo.

Tutte le trattative di calciomercato del Frosinone

I primi colpi sono quindi stati messi a segno, altri ne serviranno per provare a essere competitivi anche in Serie A. Tante le piste per la difesa con Augello della Sampdoria e Stojanovic dell'Empoli possibili rinforzi sugli esterni, possono giocare anche a tutto campo nel 3-5-2, mentre per il cuore della retroguardia piacciono Maksimovic e Amione.

Infine continuano le voci che vorrebbero la neopromossa interessata al giovane portiere della Nazionale Under 20 Desplanches, reduce da un grande mondiale di categoria dove è stato premiato come miglior numero uno di tutto il torneo.