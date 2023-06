L'Al Hilal stringe per Verratti

Futuro arabo all'Al Hilal per Marco Verratti? Il 30enne centrocampista pescarese del Paris Saint Germain è in lista di sbarco. Dopo averlo proposto al City, ora iul Psg potrebbe cederlo al club degli sceicchi sauditi, foraggiati dal fondo sovrano Pif. Gli arabi puntano a fare acquisti di grandi talenti in Europa, e ora puntano anche i talenti della Nazionale italiana. Potrebbe decollare nelle prossime ore il trasferimento clamoroso di Verratti in terra saudita: i dirigenti dell'Al-Hilal si trovano già a Parigi e sono in contatto sia con il Psg sia con l'entourage del giocatore, legato alla società parigina fino al 2026. Il pressing va avanti da settimane, il Psg chiede almeno 80 milioni per il centrocampista originario di Manoppello, che potrebbe così raggiungere le altre stelle del calcio mondiale nel Golfo.

L'Al-Hilal, che ha fatto la corte a Massimiliano Allegri per la panchina, ha già ingaggiato Ruben Neves e l'ex Napoli Koulibaly. Ora potrebbe toccare all'ex gioiellino del Pescara di Zeman sbarcare in Arabia, dopo 11 stagioni con la maglia dei parigini e tutti i record di trionfi e presenze polverizzati in questi anni. Dopo l'ultima stagione travagliata, tra infortuni, il flop in Champions e le critiche feroci dei tifosi parigini, il tempo di Verratti nella capitale francese sembra ormai essere finito.