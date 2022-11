Il Manchester United vuole licenziare Cristiano Ronaldo: dove giocherà CR7

Lo strappo è troppo ampio ormai e così il Manchester United e Cristiano Ronaldo sono al passo d'addio. L'intervista rilasciata ieri dal portoghese con attacchi pesanti sia al club che al tecnico Ten Hag ha scavato un solco che adesso nessuno vuole più colmare. Anzi, i Red Devils sono pronti a licenziare il giocatore anche se prima di riuscire nell'impresa bisognerà capire se ci saranno le condizioni legali per spezzare il legame che tra l'altro prevede uno stipendio da oltre 20 milioni di euro all'anno.

Dove giocherà Cristiano Ronaldo?

Il licenziamento è un'opzione, ma non è l'unica strada per l'addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il potente agente Jorge Mendes, che già in estate aveva cercato un nuovo team al suo assistito, ha ripreso i contatti per portare via il lusitano da Manchester. Nelle ultime ore è stato rivelato un incontro di alcune settimane fa tra Mendes, lo stesso Cristiano Ronaldo e i dirigenti del Bayern Monaco. La società tedesca in estate non aveva preso in considerazione la possibilità per i costi troppi alti dello stipendio e perché il giocatore a 37 anni non rientrava nel progetto tecnico di Nagelsmann. Ora però qualcosa potrebbe essere cambiato visto che Mané, Sané e Coman hanno avuto diversi problemi fisici durante la stagione.

Se i tedeschi non dovessero però cambiare idea su Ronaldo potrebbe tornare in auge la pista Chelsea. Tuchel in estate aveva scartato la possibilità, il nuovo allenatore Potter non sembra essere entusiasta ma i buoni rapporti tra Mendes e il proprietario dei blues potrebbero aprire uno spiraglio. Quello che è sicuro al momento è che il Manchester United ha scaricato Cristiano Ronaldo e sta cercando in tutti i modi di liberarsi di lui.