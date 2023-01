Calciomercato Serie A gennaio 2023: il tabellone

Torna il campionato e torna anche il calciomercato. Gennaio è il mese della finestra di riparazione in cui le squadre cercano i tasselli utili per raggiungere gli obiettivi fissati a inizio stagione. Acquisti, cessioni, rumors, voci, è ripartito il gran ballo delle trattative che si cocluderà il 31 del mese quando le porte si chiuderanno e le rose resteranno invariate fino alla fine della Serie A.

Acquisti e cessioni del calciomercato di gennaio 2023: il tabellone della Serie A

Nei primi giorni di mercato a muoversi sono soprattutto le squadre che puntano a rientrare in gioco nella difficile corsa salvezza. La più attiva è la Sampdoria che cede Caputo e Ferrari e acquista Lammers e Nuytinck, tutto nelle prime due giornate. Si muovono anche le grandi con la Roma che ha battuto la concorrenza per portare alla corte di Muorinho Solbakken, parametro zero del Bodo Glimt su cui c'era anche il Napoli.

Il Milan invece ha definito l'acquisto di Devis Vazquez, portiere colombiano, un colpo in prospettiva per dare a Maignan un secondo affidabile, probabilmente dalla prossima stagione perché Maldini avrebbe avviato i contatti anche con Sergio Rico del PSG. Fari puntati anche sulla Salernitana che ha piazzato il colpo Ochoa e sogna Isco, e poi completato l'acquisto di Nicolussi Caviglia. Il gioiellino del Sudtirol è pronto a fare il balzo dalla Serie B alla A così come il giovane regista Esposito che dovrebbe passare a breve dalla Spal allo Spezia. Il 7 gennaio arriva l'ufficialità dello scambio Bereszynski-Zanoli tra Napoli e Sampdoria.

Di seguito il tabellone con tutte le operazioni del calciomercato di gennaio 2023 già definite in Serie A.

Atalanta

Acquisti:

Cessioni:

Bologna

Acquisti:

Cessioni:

Cremonese

Acqusiti: Ferrari (Sampdoria)

Cessioni:

Empoli

Acquisti: Caputo (Sampdoria)

Cessioni:

Fiorentina

Acquisti:

Cessioni: Maleh (Lecce)

Inter

Acquisti:

Cessioni:

Juventus

Acquisti:

Cessioni:

Lazio

Acquisti:

Cessioni: Kamenovic (Sparta Praga)

Lecce

Acquisti: Maleh (Fiorentina)

Cessioni:

Milan

Acquisti: Devis Vasquez (Club Guaranì)

Cessioni:

Monza

Acquisti:

Cessioni:

Napoli

Acquisti: Bereszynski (Sampdoria)

Cessioni:

Roma

Acquisti: Solbakken (Bodo/Glimt)

Cessioni:

Salernitana

Acquisti: Ochoa (America), NIcolussi Caviglia (Juventus)

Cessioni:

Sampdoria

Acquisti: Lammers (Empoli), Nuytinck (Udinese), Zanoli (Napoli=

Cessioni: Caputo (Empoli), Ferrari (Cremonese)

Sassuolo

Acquisti:

Cessioni:

Spezia

Acquisti: Joao Moutinho (Orlando City), Esposito (SPAL)

Cessioni:

Torino

Acquisti:

Cessioni:

Udinese

Acquisti: Matheus Martins (Fluminense)

Cessioni: Nuytinck (Sampdoria), Matheus Martins (Udinese)

Verona

Acquisti:

Cessioni: