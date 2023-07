Avevano promesso di riportare il Genoa in Serie A nel giro di un solo anno e hanno mantenuto l'intento, ora puntano in alto, passo dopo passo, senza voli pindarici o mosse azzardate, ma con passione, entusiasmo e competenza. Sono i dirigenti della 777 Partners che quasi due anni fa hanno acquistato il Grifone e ci hanno messo pochissimo a far dimenticare la retrocessione, di cui a dire il vero avevano pochissime colpe.

Ora il Genoa è tornato nel calcio che conta e non da semplice comparsa, perché l'obiettivo stagionale è sicuramente quello della salvezza, ma a lungo termine si ragione per salire sempre di più. La conferma di Gilardino in panchina, è stato lui il principale artefice della risalita dopo l'esperienza non brillante con Blessin, e di tutti i pilastri della squadra che ha conquistato la promozione, indicano che i tempi delle rivoluzioni continue firmate Preziosi sono finiti nel cassetto, per fortuna.

Calciomercato, il Genoa è scatenato: tris di acquisti

La 777 Partners però non si è fermatoaqui e insieme a Gilardino ha individuato le pedine mancanti per avere davvero la rosa per restare in Serie A, magari senza soffrire troppo. Le carenze della squadra erano evidenti fin dalla scorsa stagione, per la Serie A mancavano due esterni e così sulla fascia mancina è arrivato Aaron Martin, esterno a tutto campo che tra Liga e Bundesliga ha accumulato esperienza mettendo anche in mostra un signor sinistro. A destra arriverà Zanoli, talentino del Napoli, che sarà il prossimo di un tris di acquisti che fa capire come il Genoa fa davvero sul serio.

Dopo Zanoli infatti c'è la necessita di dare fisicità al centrocampo e così il DS Spors ha quasi chiuso la trattativa Meitè, uno il cui cartellino è di proprietà del Benfica e che in carriera ha vestito anche le maglie di Monaco e Milan. Chili, centimetri e non solo, fermo restando che alle sue spalle ci sarà Frendrup, talento mille polmoni su cui il Grifone punta moltissimo.

La vera priorità del calciomercato del Genoa è sempre stata però la ricerca di un centravanti che potesse assicurare i gol salvezza. Ed è qui che la proprietà ha fatto la magia, da Piatek e Mateta, si è passati a cullare il sogno Retegui e sono bastate due settimane per passare dal sogno alla realtà, perché oggi il centravanti della Nazionale Italiana che solo un anno fa festeggiava il titolo di capocannoniere in Argentina, è vicinissimo ad approdare a Genova. Un investimento da ben 16 milioni di euro, un nome caldissimo dell'estate di mercato, un regalo ai tifosi rossoblu che dopo tanti anni possono ricominciare a sognare.