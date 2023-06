Calciomercato Genoa, è caccia al nuovo bomber

Il ritorno in Serie A è stato solo il primo passo, ora la 777 Partners vuole affermarsi nel gotha del calcio italiano, a piccoli passi magari, ma di certo il Genoa è tornato per restare e cercare di scalare la classifica. Il primo anno dovrà essere quello del mantenimento della categoria, obiettivo mai semplice per una neopromossa, ma necessario per poter crescere in futuro. La conferma di Gilardino è già ufficiale, il tecnico ripartirà dal 3-5-2 e in attacco ha bisogno di un centravanti che possa garantire esperienza di Serie A e gol salvezza da piazzare vicino a Gudmundsson.

Calciomercato Genoa, i nomi per l'attacco

Tanti sono i nomi accostati al Grifone, il ritorno di Giovanni Simeone sembra molto difficile per i costi elevati dell'operazione, al momento non sembra semplice arrivare a Belotti, in uscita dalla Roma e pedina a parametro zero su cui è probabile che si siano fiondati molti club. Sta invece crescendo l'interesse per Nzola dello Spezia che ha una clausola rescissoria vicino ai 10 milioni, ma il prezzo si starebbe abbassando per la retrocessione in B delle Aquile. Una pista che potrebbe scaldarsi, anche se ci sarà da duellare con la Fiorentina a caccia di un bomber per accontentare Italiano, tecnico che tra l'altro ha già lavorato con Nzola sia a Taranto che a Spezia.

In orbita Grifone potrebbe esserci anche Zapata dell'Atalanta, la cui uscita dal club bergamasco non è sicura almeno per il momento visto che c'è la possibilità che parta anche Hojlund. Sembra essere tornato in pista Piatek, che proprio a Genova lanciò la propria carriera a suon di gol. Non resterà a Salerno, l'ipotesi Girona sembra essersi raffreddata e così il polacco potrebbe tornare a Marassi.