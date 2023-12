Calciomercato Genoa, il Tottenham all'assalto di Dragusin: i possibili scenari

Dopo aver fermato due settimane fa la Juventus, il Genoa ha frenato la corsa anche dell'Inter capolista. I rossoblù, di fronte al proprio pubblico, hanno infatti costretto al pari i nerazzurri, con Radu Dragusin che ha risposto all'iniziale vantaggio della formazione di Simone Inzaghi firmato da Arnautovic. Una rete che dà ulteriore lustro all'ottima prima parte di stagione del difensore rumeno, divenuto uno dei punti fermi della formazione di Alberto Gilardino. L'ex juventino, fin qui, si è fatto apprezzare non solo per le qualità tecniche, tattiche e fisiche, ma anche per quelle caratteriali: malgrado la giovane età (classe 2002, ndr), Dragusin ha infatti mostrato doti da leader, divenendo già una certezza della retroguardia ligure. E non a caso, su di lui, hanno messo gli occhi numerosi club, a partire dal Tottenham.

Gli Spurs, attualmente quinti in Premier League a -6 dalla capolista Liverpool, sono alla ricerca di rinforzi in vista della sessione invernale di calciomercato e hanno concentrato le proprie attenzioni proprio su Dragusin. Gli inglesi, infatti, hanno bisogno di puntellare una retroguardia che ad oggi ha concesso troppe reti agli avversari ed avrebbero individuato nel giocatore del Genoa il profilo perfetto anche in ottica futura. I liguri non avrebbero intenzione di privarsi dei loro big a gennaio per cercare di andare alla conquista di una salvezza tranquilla, ma in caso di offerta attorno ai 30 milioni di euro l'affare potrebbe anche andare in porto, con i rossoblù che si metterebbero poi alla ricerca di un eventuale sostituto del rumeno.