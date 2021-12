Calciomercato Genoa, è l’ora della rivoluzione: sogno Pjanic

Il 2021 del Genoa sul campo è finito ieri con lo 0-0 contro l’Atalanta. E’stata l’ennesima tappa di una lunga agonia con l’ultima vittoria arrivata addirittura a settembre. La classifica è da incubo, ma la nuova proprietà americana ha promesso rinforzi, in primis a Shevchenko che con questa rosa non può sicuramente ambire alla salvezza. Il Grifone è quindi pronto alla rivoluzione, in tanti partiranno e in molti arriveranno.

Calciomercato Genoa: sogno Pjanic

Il nuovo uomo mercato Spors avrà il suo bel da fare per trovare le pedine giuste, il tecnico ha dichiarato di volere innesti utili per il passaggio al 4-3-3. Servono due ali da affiancare a Destro ma anche un rinnovamento a centrocampo. Per questo il sogno rossoblu per gennaio sarebbe Miralem Pjanic, ex regista della Juventus, ora in forza al Besiktas. L’ingaggio da sei milioni di euro è un ostacolo quasi invalicabile a meno che non si trovi una soluzione tra il club e il giocatore per abbassare la parte che dovrà pesare sulle casse dei genovesi.

Le grandi manovre ovviamente non si esauriscono qui. Il Genoa segue con attenzione gli esuberi delle big con Vecino che non trova spazio all’Inter e e Castillejo che già da questa estate sembra pronto a lasciare il Milan. Lo spagnolo sarebbe uno degli esterni da regalare a Sheva, l’altro potrebbe essere il pupillo Yarmolenko, 32 anni del West Ham che il tecnico ha già allenato in Nazionale. Infine si sonda la pista che porta a Miranchuk del’Atalanta. Spors si muove per il prestito del russo che nella Dea già è chiuso da Pessina, Malinovskyi, Ilicic e Pasalic e potrebbe finire direttamente nel dimenticatoio se davvero dovesse arrivare a Bergamo Boga.

L’ora della rivoluzione è scoccata, la 777 Partners dopo tante parole ora deve dimostrare coi fatti che il progetto di rilancio del Genoa è ambizioso. La salvezza con questa squdra è impossibile, serve un mercato importante per centrare l’obiettivo e l’anno prossimo ripartire da zero.