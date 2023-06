Gli obiettivi di mercato del Genoa

Il Genoa è pronto al ritorno in Serie A con l'obiettivo di mantenere la categoria e impostare un progetto futuro che possa portarlo a crescere sempre di più. La conferma di Gilardino non sarà l'unica, il blocco che ha trascinato il Grifone nel paradiso calcistico dopo solo un anno di purgatorio sarà confermato con Martinez in porta, Dragusin, Bani e Vogliacco blindati dalla società in difesa, al pari di Frendrup, Strootman e Badelj a centrocampo. L'intenzione è anche quella di trattenere Gudmundsson, ma sul funambolico folletto ci sono diversi club e quindi la certezza della permanenza non ci può essere. Quel che è certo è che per meno di 12 milioni i rossoblu non si siederanno nemmeno al tavolo delle trattative.

Tutte le trattative del calciomercato del Genoa

In entrate in questo momento la priorità è quella di acquistare un centravanti che possa essere compagno proprio di Gudmundsson nell'attacco di Gilardino. Coda andrà via e al suo posto si cerca un giocatore che abbia già giocato in Serie A o che comunque sia stato protagonista di uno dei massimi campionati europei. Il ritorno di Piatek è l'argomento più caldo, l'Herta Berlino ha la stessa proprietà del Genoa, ma l'ingaggio da 3,5 milioni è un ostacolo. Il polacco è disposto a tagliarselo, ma ancora non si può parlare di trattativa in fase avanzata. L'alternativa è Mateta, colosso di oltre un metro e novanta del Crystal Palace che però a gennaio lo ha pagato 11 milioni e non vorrebbe cederlo a meno.

In parallelo si cercano anche altri giocatori, la fascia sinistra è stata sistemata con Aaron Martin, a destra l'obiettivo è Zanoli del Napoli, mentre a centrocampo sono due i profili da trovare: un incontrista di grande fisicità e un giocatore con maggiore qualità. La lista degli obiettivi del primo caso è formata da Tameze del Verona, su cui c'è anche il Cagliari, Meitè del Benfica, l'anno scorso alla Cremonese, e Tourè del Pisa. Per la qualità il prescelto è invece Miretti che la Juve per ora non libera ma se dovesse entrare il colpo Milinkovic-Savic ai bianconeri, il ventenne potrebbe trasferirsi altrove per trovare maggiormente il campo. Il Genoa c'è, così come la Salernitana da cui a Genova potrebbe arrivare Maggiore.