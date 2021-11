Inter su Raspadori, l'idea per gennaio: le ultime

Sette punti di distanza dalla vetta, attualmente occupata da Milan e Napoli. L'Inter, campione d'Italia in carica, è già costretta ad inseguire in questa prima parte di stagione, con il derby di domenica scorsa, terminato sul punteggio di 1-1, che è stata per la formazione di Simone Inzaghi un'occasione mancata per ridurre il gap dai cugini rossoneri. Un divario che i nerazzurri proveranno a colmare anche attraverso alcuni innesti di mercato, con un nome, in particolare, che si è fatto in queste ore particolarmente caldo: quello di Giacomo Raspodori.

Inter, idea Raspadori per gennaio

Il giovane attaccante, in questo segmento iniziale di stagione, sta faticando ad imporsi sotto la gestione di Dionisi ed avrebbe manifestato il desiderio di lasciare il Sassuolo. Un malcontento che l'Inter starebbe provando ad intercettare per portare il giocatore a Milano già a gennaio, percorrendo, possibilmente, la via del prestito con l'inserimento di qualche contropartita tecnica. Per sbloccare l'affare, tuttavia, i nerazzurri avrebbero bisogno di liberare uno slot nel reparto offensivo, con il tecnico Simone Inzaghi che, malgrado i segnali di crescita mostrati dal cileno nelle ultime settimane, avrebbe dato il via libera alla cessione di Alexis Sanchez.

Il club di Steven Zhang, nel frattempo, continua a monitorare con estrema attenzione anche la situazione di Lorenzo Insigne, che ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli. Se il giocatore azzurro dovesse liberarsi a parametro zero dai partenopei, l'Inter sarebbe, ad oggi, la principale candidata per aggiudicarsene le prestazioni.