Calciomercato Inter, il punto: chi arriva e chi parte

Sta entrando nel vivo il mercato dell'Inter. I nerazzurri, reduci da una stagione chiusa al secondo posto alle spalle del Milan in campionato, sono al lavoro su più fronti per tentare di rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Il club di Steven Zhang, in particolare, vuole intervenire con decisione sul reparto offensivo, dove, probabilmente, verrà attuata una vera e propria rivoluzione. Interventi, tuttavia, sono attesi anche nelle altre zone di campo, non solo in entrata, ma anche in uscita.

Inter, il punto sul mercato

In entrata, come noto, i nomi caldi sono quelli di Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Per quanto riguarda il belga l'affare sembra in dirittura d'arrivo, malgrado manchi ancora l'accordo con il Chelsea. I Blues, per lasciar partire in prestito Big Rom, chiedono 10 milioni di euro più tre di bonus, mentre l'Inter è disposta ad arrivare a 7+3. La sensazione, tuttavia, è che la fumata bianca possa arrivare già durante questa settimana. Accordo praticamente raggiunto anche per quanto riguarda Dybala, con i nerazzurri che, prima di ratificare l'operazione, hanno però bisogno di alleggerire il proprio monte ingaggi: con la valigia in mano ci sono Alexis Sanchez, che, in caso di assenza di offerte nei suoi confronti, potrebbe anche rescindere il proprio contratto, ed Edin Dzeko, chiuso dagli imminenti arrivi di Lukaku e Dybala. Dovrebbe invece restare a Milano Joaquin Correa, che gode della fiducia di Inzaghi.

In uscita, poi, anche Milan Skriniar, corteggiato dal Paris Saint-Germain. Il difensore, per il club nerazzurro, sarebbe tra i "sacrificabili", anche perché l'Inter ha già messo le mani sul possibile sostituto dello slovacco: Gleison Bremer (Milenkovic della Fiorentina l'alternativa). Il difensore del Torino, monitorato anche dal Milan, è stato infatti da tempo bloccato da Marotta. Potrebbe invece restare alle dipendenze di Inzaghi Denzel Dumfries: l'olandese gode della fiducia del tecnico, che, a quanto trapela, non vorrebbe privarsi di lui in vista della prossima stagione.