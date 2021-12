Calciomercato Inter, due nomi per gennaio

Si è chiuso alla grande il 2021 dell'Inter. I nerazzurri, in campionato, hanno infatti infilato una striscia di sette vittorie consecutive che li ha portati ad aggiudicarsi il titolo di campione d'inverno, precedendo di quattro lunghezze con i loro 46 punti il Milan di Stefano Pioli. La formazione di Simone Inzaghi, terminando al secondo posto il proprio girone alle spalle di Real Madrid e davanti a Sheriff e Shakhtar Donetsk, è inoltre riuscita a staccare il pass per quegli ottavi di finale di Champions League che mancavano addirittura da dieci anni. Un rendimento più che positivo che non sta però facendo abbassare la guardia alla dirigenza, pronta ad intervenire sul mercato a gennaio per puntellare l'organico.

Inter, idee Digne e Villar per gennaio

La priorità, in casa nerazzurra, è quella di portare a Milano un esterno sinistro che possa dare il cambio a Perisic e Dimarco nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Il nome finito sul taccuino di Marotta è quello di Lucas Digne, attualmente in forza all'Everton. L'Inter, in questi giorni, starebbe lavorando sulla soluzione del prestito con diritto di riscatto, ma sul giocatore francese si è piombato nelle ultime ore anche il Chelsea, alla ricerca di un sostituto di Chilwell per il quale la stagione, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro riportata durante la gara di Champions League contro la Juventus, è ormai finita.

Altro nome caldo è quello di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma finito ai margini del progetto sotto la gestione di José Mourinho. L'Inter, in questo momento, non può fare acquisti a titolo definitivo ed anche l'idea di uno scambio con Vecino, al momento, non trova conferme. La trattativa, però, è soltanto agli inizi e nei prossimi giorni la situazione potrebbe sbloccarsi, con lo spagnolo che, in caso di buon esito dell'affare, andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Brozovic.