Calciomercato Inter, i tre colpi in canna dei nerazzurri

La ferita per lo scudetto sfuggito per un soffio è ancora aperta, ma l'Inter, appena terminata la stagione, si è immediatamente tuffata a capofitto sul mercato per cercare di prendersi la rivincita nel prossimo torneo. I nerazzurri, sotto la guida di Simone Inzaghi, vogliono infatti continuare a recitare un ruolo di primo piano e, per farlo, sono pronti a puntellare la propria rosa in ogni reparto. Novità sono attese già nel giro di pochi giorni, massimo qualche settimana, con il club di Steven Zhang pronto a piazzare i primi colpi.

Inter, i tre possibili colpi di mercato

Dybala

La fumata bianca ancora non è arrivata, ma Paulo Dybala, salvo colpi di scena, dovrebbe indossare la maglia dell'Inter nella prossima stagione. L'argentino è l'obiettivo numero uno per l'attacco e la dirigenza avrebbe già trovato un intesa di massima con l'entourage del giocatore: già la prossima settimana potrebbe arrivare il sì definitivo.

Asllani

In mezzo al campo la priorità dei nerazzurri è l'innesto di un vice Brozovic ed il profilo ideale è stato individuato nel centrocampista dell'Empoli Kristjan Asllani. L'albanese classe 2000 avrebbe già dato il proprio benestare alla destinazionae milanese, ma rimarebbe ancora da trovare l'accordo economico con il club toscano. La sensazione, tuttavia, è che un'intesa possa essere trovata a breve.

Bremer

Non è certo un mistero che l'obiettivo numero uno dell'Inter per la difesa sia Gleison Bremer, già bloccato da tempo. L'affare potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni se i nerazzurri dovessero cedere uno tra De Vrij e Skriniar, con lo slovacco finito nel mirino dei francesi del Paris Saint-Germain.