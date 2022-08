Calciomercato Inter, perché Akanji può arrivare anche senza l'addio di Skriniar

Sono concentrate sul reparto difensivo le attenzioni dell'Inter in queste ultime settimane di calciomercato. Sul taccuino della dirigenza nerazzurra è infatti finito il nome di Manuel Akanji, giocatore classe 1995 attualmente in forza al Borussia Dortmund. Lo svizzero, ormai ai margini nella formazione tedesca, in cui milita dal gennaio 2018 dopo le esperienze in patria con Winterthur e Basilea, viene ritenuto dal club di Steven Zhang il profilo ideale per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico Simone Inzaghi ed il suo eventuale arrivo, a differenza di quanto si poteva pensare fino a pochi giorni fa, non sarebbe legato ad una cessione di Milan Skriniar.

Inter, il punto su Skriniar e Akanji

Partiamo proprio dalla situazione di Skriniar. Lo slovacco, ormai da tempo, è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che ha messo sul piatto 50 milioni di euro per aggiudicarsene le prestazioni. Cifra ritenuta insufficiente dai nerazzurri, che per lasciar partire il proprio giocatore ne chiedono almeno dieci in più. Ecco perché più il tempo passa più aumentano le probabilità che il difensore rimanga a Milano anche nella nuova, ed ormai imminente, stagione.

Un innesto in difesa, l'Inter, deve comunque farlo, perché ancora non è stato rimpiazzato Andrea Ranocchia, passato a parametro zero al Monza. Ed è qui che si apre il discorso Akanji, che, nelle intenzioni del club, sarebbe il quarto difensore della rosa, pronto a diventare il terzo in caso di partenza di Skriniar. Il Borussia Dortmund, per lo svizzero, chiede ad oggi 20 milioni di euro. Troppi secondo l'Inter, che mira ad uno sconto forte della volontà del giocatore: lo svizzero, nelle scorse ore, avrebbe infatti già manifestato ai tedeschi la sua volontà di approdare alla corte di Simone Inzaghi.