Inter, Arnautovic o Taremi? Chi è in pole position per diventare il nuovo '9' nerazzurro

Si è ridotta a due elementi la lista dei candidati per l'attacco nerazzurro. L'Inter, dopo aver perso Scamacca, passato all'Atalanta, si è infatti tirata indietro nella corsa a Folarin Balogun, ritenuto troppo costoso dalla dirigenza nerazzurra (la richiesta dell'Arsenal, club proprietario del suo cartellino, si aggirava attorno ai 40-50 milioni di euro). In lizza, per raccogliere l'eredità di Edin Dzeko e Romelu Lukaku, rimangono quindi solamente Marko Arnautovic, centravanti austriaco classe 1989 del Bologna, e Mehdi Taremi, prima punta classe 1992 del Porto.

Per Arnautovic, autore nell'ultimo campionato di serie A di dieci reti, si tratterebbe di un ritorno all'Inter: l'austriaco, che in passato, tra le altre, ha indossato anche le maglie di Werder Brema, Stoke City, West Ham e Shangai Haigang, ha infatti già militato a Milano nella stagione 2009/2010, durante la quale ha collezionato complessivamente appena tre presenze. E proprio il giocatore del Bologna sarebbe al momento in pole position per approdare alla corte di Simone Inzaghi: a giocare in suo favore, in particolare, il ridotto costo del cartellino, che permetterebbe al club di Steven Zhang di aggiudicarsene le prestazioni per una cifra attorno ai 4-5 milioni di euro.

Ben maggiore, invece, la spesa che l'Inter dovrebbe sostenere per acquistare Taremi: il Porto, per lasciar partire il giocatore, chiede infatti 30 milioni, anche se i nerazzurri sono convinti di poter scendere attorno ai 25-27 milioni. Una cifra comunque elevata, che fa sì che in questo momento l'iraniano sia leggermente dietro ad Arnautovic nei piani di Marotta e Ausilio.