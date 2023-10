Calciomercato Inter, un attaccante già a gennaio? I profili seguiti

I soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram, per un'Inter impegnata su tre fronti, non possono bastare. Sì, perché fino a questo momento il contributo di Marko Arnautovic, attualmente ai box per infortunio, e Alexis Sanchez, almeno in termine di reti, è stato nullo. E così la dirigenza nerazzurra, che non vuole lasciarsi sfuggire l'obiettivo scudetto e che vuole confermarsi protagonista in Europa, sta già pensando al mercato invernale con l'intento di rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Simone Inzaghi con almeno un innesto.

I nomi seguiti

Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza, a partire da quello, già seguito in estate, di Mehdi Taremi. L'iraniano, monitorato da tempo anche dal Milan, andrà in scadenza di contratto con il Porto a giugno, condizione che potrebbe permettere all'Inter di aggiudicarsene il cartellino ad una cifra ragionevole. Piace poi anche Armando Broja, giovane attaccante albanese attualmente in forza al Chelsea. Il classe 2001, che sul suo curriculum ha già le esperienze con Vitesse e Southampton, rappresenterebbe un investimento anche in ottica futura e, per caratteristiche fisiche (191 centimetri di altezza per 90 chili), si integrerebbe alla perfezione con Lautaro.

Altra idea, infine, è quella che porta a Nikola Krstovic, centravanti montenegrino messosi subito in luce con la maglia del Lecce in questo avvio di stagione. Il classe 2000, già autore di quattro reti in campionato, si è immediatamente adattato al campionato italiano e, secondo la dirigenza nerazzurra, avrebbe ancora grandissimi margini di miglioramento.