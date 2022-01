Calciomercato Inter, caccia all'attaccante: i possibili colpi

A caccia di un rinforzo nel reparto offensivo. L'Inter, reduce dalla vittoria per 2-1 raggiunta in extremis contro il Venezia grazie al gol di Dzeko ed al comando della classifica di Serie A con quattro punti di vantaggio sul Milan, fermato sullo 0-0 dalla Juventus, cercherà di portare alla corte di Simone Inzaghi un nuovo attaccante in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Ad incrementare la necessità di muoversi in entrata l'infortunio riportato da Joaquin Correa nella gara di Coppa Italia contro l'Empoli, con l'argentino che rischia di dover stare fermo oltre un mese. E i nerazzurri, impegnati nella corsa scudetto, non possono correre il rischio di rimanere senza frecce al proprio arco.

Inter, caccia all'attaccante: tutti i nomi

Il profilo più caldo nelle ultime ore sembrerebbe essere quello di Felipe Caicedo, attualmente in forza al Genoa. L'ecuadoriano, acquistato dai liguri la scorsa estate per due milioni di euro dalla Lazio, è rimasto spesso ai box a causa di alcuni problemi fisici nel corso di questa prima parte di stagione ed ha segnato appena una rete in nove presenze. La dirigenza dell'Inter, tuttavia, è convinta delle potenzialità del classe 1988, con il suo arrivo che sarebbe particolarmente gradito dal tecnico Simone Inzaghi, che già lo ha avuto alle proprie dipendenze durante l'esperienza alla Lazio.

Altro nome sul taccuino nerazzurro è quello di Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 che ha trovato fin qui poco spazio allo Spezia sotto la gestione di Thiago Motta. Il giocatore, tuttavia, ha destato buone impressioni nelle precedenti due stagioni al Verona e potrebbe essere una soluzione low cost per la parte finale del campionato. Difficile, invece, arrivare a Filip Kostic, attaccante serbo classe 1992 che l'Eintrach Francoforte non pare intenzionato a lasciar partire se non di fronte ad una ricca offerta.