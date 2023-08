Inter, un difensore e una punta: gli ultimi obiettivi di mercato

Risolta la grana portiere, con Yann Sommer già a disposizione di Simone Inzaghi e Sergio Audero ad un passo dal trasferimento a Milano, e l'imminente arrivo di Lazar Samardzic per completare il centrocampo, rimangono due slot vuoti nello scacchiere nerazzurro: uno in difesa e uno in attacco. Per quanto riguarda il reparto arretrato, il club di Steven Zhang ha infatti bisogno di un elemento che vada ad affiancare i vari Bastoni, Darmian, Acerbi, De Vrij e Bisseck, mentre là davanti c'è bisogno di una prima punta per colmare le partenze di Dzeko e Lukaku.

I profili seguiti per la difesa

Per quanto riguarda la difesa, ha ripreso vigore nelle ultime ore la pista che porta a Takehiro Tomiyasu, centrale classe 1998 attualmente in forza all'Arsenal. Il giapponese, che nel nostro campionato ha già giocato per due stagioni con la maglia del Bologna, non è più considerato essenziale dai Gunners, che, dopo averlo prelevato nell'estate 2021 per 20 milioni di euro più tre di bonus, sono oggi disponibili a lasciarlo partire. I nerazzurri cercheranno quindi di portarlo a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se i Gunners preferirebbero una cessione a titolo definitivo.

In alternativa l'Inter continua a monitorare Trevor Chalobah, centrale classe 1999 seguito anche da Everton, West Ham e Newcastle. Sullo sfondo, infine, Rafael Toloi e Merih Demiral, giocatori che l'Atalanta, proprietaria dei loro cartellini, non sembra tuttavia al momento intenzionata a lasciar partire.

I profili seguiti per l'attacco

Per quanto riguarda l'attacco, non è certo ormai più un mistero che il preferito della dirigenza nerazzurra sia Folarin Balogun, per il quale l'Arsenal chiede la cifra di 50 milioni di euro. L'Inter, forte della volontà del giocatore, che avrebbe manifestato il desiderio di trasferirsi a Milano, vorrebbe invece chiudere a circa 30 milioni più 10 di bonus. Le alternative più credibili, al momento, continuano a rimanere Beto, centravanti valutato 30 milioni dall'Udinese, e Mehdi Taremi, prima punta del Porto il cui costo si aggira tra i 30 ed i 35 milioni. In ribasso, invece, le quotazioni di Alvaro Morata, sempre più vicino al rinnovo di contratto con l'Atletico Madrid.