Calciomercato Inter, non solo Becao per il dopo Skriniar: tutti i nomi

Alla fine non c'è stato nessun divorzio anticipato, ma il destino di Skriniar sarà comunque lontano da Milano. Il difensore, al termine della stagione, si accaserà infatti a parametro zero al Paris Saint-Germain, club che aveva iniziato a corteggiarlo già dalla scorsa estate. Lo slovacco manterrà il suo posto nel cuore della retroguardia dell'Inter fin

I nomi per il dopo Skriniar

Il nome finito nel mirino della dirigenza in queste ore è quello di Rodrigo Becao, protagonista di un'ottima stagione con la maglia dell'Udinesse. Il brasiliano classe 1996, che andrà in scadenza con i friulani nel 2024, è però seguito con interesse anche dal Napoli e dall'Atalanta, con l'Inter che si sta quindi guardando attorno alla ricerca di alternative. Un nome tornato di moda è quello di Merih Demiral, già sondato dal club di Zhang nelle settimane scorse e che piace molto al tecnico Simone Inzaghi. Il contratto del turco con l'Atalanta, tuttavia, scadrà soltanto nel 2026, con i bergamaschi che, di conseguenza, potrebbero chiedere una cifra elevata per lasciar partire il giocatore. Discorso analogo per Nikola Milenkovic, giocatore classe 1997 della Fiorentina seguito da tempo dai nerazurri.

Ecco così che l'Inter sta sondando il terreno dei difensori in scadenza di contratto al termine della stagione, con un profilo, in particolare, finito sul taccuino: quello di Chris Smalling, esperto difensore classe 1989 attualmente in forza alla Roma. L'inglese, che in passato ha vestito anche le maglie di Fulham e Manchester United, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con i giallorossi e potrebbe accettare di buon grado la destinazione nerazzurra, dove potrebbe continuare a recitare un ruolo da protagonista ai massimi livelli nel nostro campionato.