Calciomercato Inter, il nome nuovo per l'attacco

Il naufragio della pista che portava al ritorno di Romelu Lukaku, colpevole di aver "tradito" i nerazzurri flirtando con la Juventus, costringe l'Inter a guardarsi attorno sul mercato alla ricerca di un altro attaccante. Simone Inzaghi, nel reparto offensivo, può ad oggi infatti contare soltanto su tre elementi: l'inamovibile Lautaro Martinez, il neo acquisto Marcus Thuram, arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, e Joaquin Correa, che non sembra però più rientrare nel progetto tecnico.

I nomi per l'attacco

L'Inter, in questi giorni, ha concentrato le proprie attenzioni in particolar modo su Alvaro Morata, oggi all'Atletico Madrid e cercato anche dalla Roma, Mehdi Taremi, centravanti del Porto seguito anche dal Milan, e Folarin Balogun, giovane stella dell'Arsenal. Tutti nomi che, per un motivo o per l'altro, presentano delle difficoltà nella trattativa. Per questo motivo i nerazzurri, nelle ultime ore, stanno valutando una nuova alternativa: Beto. Il portoghese, nel corso delle ultime due stagioni, ha saputo mettersi in luce con la maglia dell'Udinese, con la quale ha realizzato complessivamente 21 reti (undici nel 2021/2022, dieci nel 2022/2023.

Nelle scorse settimane Beto è stato accostato anche alla Fiorentina, senza però lo sviluppo di una vera e propria trattativa. E l'Inter potrebbe così approfittarne, anche se la richiesta dell'Udinese, attorno ai 30 milioni, è considerata attualmente troppo elevata da parte del club di Steven Zhang.