Calciomercato Inter, il nome nuovo per la difesa

L'Inter, in vista della nuova stagione, durante la quale vorrà recitare un ruolo da protagonista anche in Europa, è alla ricerca di un difensore per offrire al tecnico Simone Inzaghi un'alternativa in più. Nei giorni scorsi era stato accostato ai nerazzurri il nome di Kim Min-jae, reduce da una stagione non esaltante con la maglia del Bayern Monaco dopo l'esperienza al Napoli. Il club di Oaktree avrebbe infatti chiesto in prestito il coreano, ricevendo però in risposta un secco rifiuto da parte dei bavaresi, che, dato l'investimento di 58 milioni di euro dello scorso anno per acquistarne il cartellino, preferirebbero cederlo con una formula diversa . Per questo motivo l'Inter si starebbe guardando attorno alla ricerca di alternative ed il nome nuovo finito sul taccuino sarebbe quello di Jaka Bijol, reduce dall'avventura ad Euro 2024 con la Nazionale slovena.

Bijol milita attualmente nell'Udinese, club nel quale è approdato nel 2022 dopo l'avventura al Cska Mosca. Il difensore è seguito da tempo dai nerazzurri, che lo hanno individuato come eventuale sostituto di De Vrij. Sullo sloveno, tuttavia, non manca la concorrenza, a partire da quella del Bologna di Vincenzo Italiano, che potrebbe perdere a breve Riccardo Calafiori, corteggiato dall'Arsenal. La preferenza del giocatore, per questioni di blasone, potrebbe tuttavia essere rivolta verso Milano, dove Bijol avrebbe l'opportunità di mettersi alla prova in un club di primissima fascia.