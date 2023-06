Calciomercato Inter, occhi sulla difesa: i due possibili colpi in entrata

Neanche il tempo di mandare in archivio la stagione 2022/2023, terminata con l'amara sconfitta per 1-0 nella finale di Champions League contro il Manchester City, che l'Inter si è subito messa al lavoro per programmare la prossima annata. I nerazzurri, sulla cui panchina siederà ancora Simone Inzaghi, stanno cercando in questi giorni di piazzare i primi colpi in entrata, che potrebbero riguardare un po' tutti i reparti. Tra questi un occhio particolare la dirigenza lo ha rivolto alla difesa, dove ci sarà la necessità di sostituire Milan Skriniar, che passerà a parametro zero al Paris Saint-Germain.

L'Inter, secondo quanto riporta Sportmediaset, sarebbe ormai in chiusura per l'arrivo di Yan Bisseck, tedesco di origini camerunesi classe 2000 attualmente in forza all'Aarhus. Il giocatore, che ha fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili della Germania, ha una clausola di 7 milioni di euro e sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima tra le parti. Bisseck, che può giocare sia da centrale di sinistra nella difesa a tre che come mediano, fa della forza fisica una delle sue armi migliori, data la statura di 196 centimetri.

I nerazzurri, inoltre, avrebbero messo nel mirino anche Erikc Garcia, oggi al Barcellona, club al quale è legato da un contratto fino al 2026. Lo spagnolo classe 2001 viene valutato attorno ai dieci milioni di euro ed i blaugrana sarebbero disposti ad ascoltare eventuali offerte nei suoi confronti.