Calciomercato Inter, quando arriverà la firma di Bremer

Sarà Gleison Bremer il primo rinforzo nel reparto difensivo dell'Inter in vista della prossima stagione. Il giocatore, reduce da un campionato giocato ad altissimi livelli con la maglia del Torino, ha infatti ormai trovato l'accordo con i nerazzurri scartando le altre soluzioni, come quella juventina, per il proprio futuro. Resta invece da trovare l'intesa tra i due club: l'Inter, al momento, non ha alcuna intenzione di spingersi fino ai 40 milioni di euro richiesti dai granata, mostrandosi disposta a mettere sul piatto non più di 30 milioni. Nell'operazione, inoltre, potrebbero essere inserite alcune contropartite, come ad esempio Cesare Casadei, giocatore classe 2003 che piace moltissimo ad Urbano Cairo.

Bremer-Inter, quando arriverà la fumata bianca

La sensazione, tuttavia, è che un punto di incontro possa essere raggiunto a breve, con l'Inter che, dalla sua parte, può contare sulla ferma volontà di Bremer di volare a Milano. Ed una fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, ad una condizione però: che i nerazzurri riescano a chiudere per un'uscita importante. Il nome caldo è quello di Milan Skriniar, corteggiato da settimane dal Paris Saint-Germain e di cui proprio il brasiliano, probabilmente, sarà l'erede, ma attenzione anche ad Andrea Pinamonti, attaccante reduce da un'ottima stagione all'Empoli e cercato in questi giorni dal Monza. Appena uno di questi giocatori lascerà la truppa di Simone Inzaghi, per Bremer, salvo sorprese, si apriranno definitivamente le porte dell'Inter.

Il club di Steven Zhang, nel frattempo, sta lavorando anche ad un altro possibile innesto in difesa. I nerazzurri hanno infatti messo nel mirino Nikola Milenkovic, giocatore classe 1997 attualmente in forza alla Fiorentina. Il serbo, considerato anche il contratto in scadenza nel 2023, non ha una valutazione eccessiva (circa 15 milioni di euro) e l'Inter, nei suoi confronti, starebbe facendo più che un pensierino.