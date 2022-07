Calciomercato Inter, doppio colpo in difesa: le trattative in chiusura

È un'Inter scatenata, quella protagonista in queste settimane sul mercato. I nerazzurri, dopo aver chiuso per gli arrivi di Lukaku, Asllani, Mkhitaryan, Onana e Bellanova, sono a caccia di rinforzi nel reparto arretrato. L'imminente cessione di Milan Skriniar, che pare ormai destinato al Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, costringe il club di Steven Zhang ad intervenire anche in difesa, dove i movimenti in entrata, considerata anche la partenza di Andrea Ranocchia, passato a parametro zero al neopromosso Monza di Berlusconi, saranno due.

Inter, Bremer e Milenkovic per la difesa

L'Inter, che in questi giorni ha iniziato il lavoro sul campo in vista del via ufficiale della stagione 2022/2023, è vicinissima a chiudere quello che sarebbe un pesante doppio colpo. Il primo nome ad un passo dall'approdo agli ordini di Simone Inzaghi è quello di Gleison Bremer, difensore classe 1997 del Torino affermatosi come uno dei migliori giocatori della Serie A nel suo ruolo nel corso dell'ultima stagione. I nerazzurri hanno già da tempo l'accordo con il brasiliano, mentre manca ancora l'intesa con i granata: l'Inter offre circa 30 milioni, il Torino ne vuole 40. La sensazione, tuttavia, è che un punto di incontro possa essere trovato a breve, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Imminente anche la chiusura per Nikola Milenkovic, difensore serbo classe 1997 della Fiorentina. I nerazzurri, anche in questo caso, hanno già raggiunto un accordo di massima con il giocatore, mentre non dovrebbe essere troppo complicato raggiungere l'intesa con il club toscano, considerata la valutazione di 15 milioni di euro. Due mosse che, di fatto, dovrebbero chiudere il mercato difensivo dell'Inter, a meno che, oltre a Skriniar, non saluti la compagnia anche De Vrij.