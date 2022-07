Calciomercato Inter, perché potrebbe sfumare l'arrivo di Bremer

È Gleison Bremer l'obiettivo numero uno dell'Inter per il reparto difensivo. Il brasiliano, affermatosi come miglior giocatore nel suo ruolo nell'ultimo campionato di Serie A, è stato infatti individuato dalla dirigenza come il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Milan Skriniar, che, salvo sorprese, passerà al Paris Saint-Germain in questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, nelle scorse settimane, avevano già trovato un accordo di massima con il calciatore del Torino ed il suo entourage, ma le cose, in questi giorni, potrebbero cambiare, con Bremer che avrebbe aperto ad altre soluzioni.

Bremer-Inter, affare a rischio: pronta l'offerta della Juventus

A mettere a rischio la chiusura dell'operazione Bremer-Inter è la cessione di De Ligt da parte della Juventus. L'olandese è ormai destinato al Bayern Monaco con i bianconeri che, di conseguenza, dovranno intervenire sul mercato per sostituire l'ex Ajax. E sul taccuino di Paratici è finito proprio il nome del granata, con la Vecchia Signora pronta a presentare al giocatore ed al Torino un'offerta migliore rispetto a quella dell'Inter: 4 milioni di euro a stagione di ingaggio (contro i tre dei nerazzurri) e 40 milioni cash al club. Una situazione che starebbe spingendo una parte dell'entourage di Bremer ad accettarre la destinazione bianconera, mentre un'altra parte vorrebbe rimanere fedele alla parola data ai nerazzurri. Una piccola spaccatura quindi, che potrebbe compromettere un acquisto che, per il club di Steven Zhang, sembrava già fatto. E a questo punto all'Inter, per evitare brutte sorprese, non rimane che rilanciare la propria offerta, pareggiando quanto meno quella proveniente dalla Juventus.