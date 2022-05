Inter, colpo Bremer: affare in dirittura d'arrivo

Smaltita la delusione per la mancata conquista dello scudetto, con il titolo che è passato nelle mani del Milan al termine di un lungo duello, l'Inter si è subito gettata a capofitto sul mercato per preparare la prossima stagione. I nerazzurri vogliono infatti rinforzare la propria rosa un po' in tutti i reparti, così da tentare di riappropriarsi del tricolore. In difesa il club di Steven Zhang sarebbe vicino ad un vero e proprio colpo: Gleison Bremer.

Bremer-Inter, affare in dirittura d'arrivo

L'Inter segue ormai da tempo Bremer, protagonista di una stagione sopra le righe con la maglia del Torino. Il giocatore avrebbe dato la sua parola ai nerazzurri già lo scorso gennaio e adesso la trattativa sarebbe in dirittura d'arrivo: il brasiliano sarebbe pronto a sottoscrivere un contratto pluriennale alla cifra di quattro milioni di euro a stagione, mentre nelle casse del Torino andrebbero attorno ai 30 milioni, anche se non è da escludere l'inserimento nell'operazione di una contropartita tecnica.

L'arrivo di Bremer aprirebbe verosimilmente le porte ad una cessione nel reparto difensivo. In uscita potrebbe esserci De Vrij, ma attenzione anche alla posizione di Bastoni: l'ex giocatore del Parma è infatti finito nel mirino di diversi club inglesi, tra cui Tottenham e Manchester United. Gli Spurs potrebbero tentare l'affondo sotto la spinta del tecnico Antonio Conte, che ha già avuto il difensore alle proprie dipendenze proprio all'Inter, mentre i Red Devils starebbero preparando un'offerta già in queste ore. L'Inter, per privarsi di Bastoni, chiede però almeno 60 milioni di euro.