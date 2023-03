Inter, Brozovic è un piccolo caso: in estate sarà addio

C'è un piccolo caso nell'Inter che, nella giornata di ieri, domenica 5 marzo, ha battuto per 2-0 il Lecce grazie alle reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez: quello relativo a Marcelo Brozovic. Sì, perché il croato, nella sfida contro i salentini, è entrato in campo soltanto al 25' della ripresa, venendo escluso, un po' a sorpresa, dalla formazione iniziale. Una scelta tecnica, quella di Simone Inzaghi, che, per il centrocampista, sa tanto di bocciatura. A spiegare l'esclusione di Epic Brozo non ci sono infatti ragioni di turnover, dato che i nerazzurri erano reduci ed hanno davanti a loro una settimana "pulita". Semplicemente il tecnico, rispetto a quanto visto nella passata e nella prima parte di questa stagione, non considera più il croato essenziale nel suo scacchiere. Una valutazione su cui influisce anche la crescita di Calhanoglu nel ruolo di regista, con il turco adattato da perno del centrocampo proprio in seguito all'infortunio accusato nelle scorse settimane da Brozovic. E che, adesso, potrebbe portare ad un clamoroso divorzio a fine stagione.

Malgrado un contratto in scadenza nel 2026, è infatti chiaro che l'ex centrocampista della Dinamo Zagabria non abbia alcuna intenzione di recitare un ruolo da comprimario. E l'Inter, da parte sua, non ha alcun interesse a tenere un giocatore dall'ingaggio così elevato che non risulti centrale al progetto. I nerazzurri, inoltre, dovranno verosimilmente cedere almeno un pezzo pregiato nella prossima sessione estiva di calciomercato per far rifiatare le casse de club e proprio quello di Brozovic, così come quello di Dumfries, pare il profilo perfetto a questo scopo. Di fronte ad una buona offerta, quindi, il destino del croato sembra segnato, con un futuro che si sta facendo di giorno in giorno sempre più lontano da Milano.