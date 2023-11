Calciomercato Inter, dubbi su Cuadrado: i possibili sostituti

Juan Cuadrado, fin qui, il campo lo ha visto con il contagocce. Appena 97 minuti per il colombiano, arrivato a Milano a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Juventus e fortemente voluto dal tecnico Simone Inzaghi. Il giocatore, infatti, è alle prese con una fastidiosa infiammazione del tendine d'Achille che lo ha costretto spesso ai box. Una situazione che inizia a preoccupare la dirigenza dell'Inter, che nella prossima sessione invernale di calciomercato, per evitare di rimanere scoperta in quella zona di campo, potrebbe anche tornare sul mercato.

I nomi sul taccuino

I nerazzurri, in particolare, avrebbero messo nel mirino Tajon Buchanan, canadese classe 1999 del Bruges. Il giocatore piace moltissimo al direttore sportivo Ausilio, che già lo aveva seguito quando, la scorsa primavera, si era ipotizzata una cessione di Denzel Dumfries. Buchanan ha un contratto che andrà in scadenza nel 2025 ed al momento ha rifiutato il rinnovo con il club belga: uno scenario che potrebbe permettere all'Inter di aggiudicarsene le prestazioni ad una cifa ragionevole. L'alternativa, invece, risposto al nome di Augistin Giay, argentino classe 2004 del San Lorenzo. Un profilo che piace anche in ottica futura, ma sul giocatore avrebbero già messo gli occhi diversi club europei rendendo quindi l'operazione non semplice.