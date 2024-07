Calciomercato Inter, Buchanan ko: i possibili sostituti

Dagli Stati Uniti, dove è in corso la Coppa America 2024, è arrivata una brutta notizia per l'Inter: Tajon Buchanan, nel corso di un allenamento con il suo Canada, ha infatti riportato la frattura della tibia. Per l'esterno, approdato a Milano lo scorso gennaio, si prospetta adesso uno stop di almeno cinque mesi, con il rientro in campo previsto non prima di fine novembre. Un ko che apre un vuoto nella rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi e che costringerà il club ad intervenire in entrata sul mercato.

I possibili sostituti di Buchanan

L'Inter, verosimilmente, cercherà un esterno sinistro, dato che a destra sono già a disposizione Dumfries (in procinto di rinnovare il proprio contratto) e Darmian. Un'ipotesi potrebbe essere quella di analizzare il mercato degli svincolati, dove due nomi interessanti sono quelli di Marcos Alonso e Layvin Kurzawa. Il primo, che nel nostro campionato ha già indossato la maglia della Fiorentina, ha lasciato il Barcellona dopo due stagioni e garantirebbe esperienza, il secondo, invece, ha salutato il Paris Saint-Germani dopo nove stagioni (nel mezzo anche l'esperienza al Fulham). Due profili che, verosimilmente, potrebbe trovare il parere positivo di Inzaghi.

C'è poi la suggestione che porta a Ivan Perisic, approdato in patria all'Hajduk Spalato lo scorso gennaio. Il croato ha lasciato Milano nell'estate 2022, ma, secondo diverse fonti, tornerebbe volentieri all'Inter, club nel quale si è sentito sempre apprezzato e stimato. Un'indiscrezione che ha già scaldato i cuori dei tifosi nerazzurri, pronti a riaccogliere a braccia aperte l'ex Tottenham.