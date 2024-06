Calciomercato Inter, Bayern Monaco all'assalto di Calhanoglu

Tra i protagonisti dell'ultima stagione trionfale dell'Inter, con i nerazzurri capaci di conquistare con largo anticipo lo scudetto, c'è stato senza dubbio Hakan Calhanoglu. Il turco, autore complessivamente di quindici reti tra campionato, Champions League e Supercoppa, è stato il faro della manovra della formazione di Simone Inzaghi, dettando tempi e geometrie all'intera squadra. Ed il centrocampista, attualmente impegnato ad Euro 2024 con la propria Nazionale, è finito non a caso nei radar delle big europee. Tra queste, un particolare interesse sembra averlo il Bayern Monaco, che pare ormai deciso a presentare a breve un'offerta ufficiale al club di Oaktree.

La posizione dell'Inter

Partiamo da quella che è la posizione dell'Inter. I nerazzurri, da quanto trapela, chiederanno ai tedeschi una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro per il cartellino di Calhanoglu. Probabile, tuttavia, che i bavaresi possano tirare sul prezzo, forti anche di quella che potrebbe essere la volontà del giocatore, affascinato dall'idea di intraprendere l'avventura in uno dei club più prestigiosi del Vecchio Continente. Il turco, che lo scorso anno ha rinnovato fino al 2027, per rimanere all'Inter vorrebbe un adeguamento sull'ingaggio, vicino oggi ai 7 milioni di euro. I nerazzurri, tuttavia, non sembrano intenzionati a cedere alle richieste del centrocampista.

La possibile alternativa

Nel caso in cui la pista Calhanoglu-Bayern Monaco dovesse concretizzarsi, l'Inter dovrebbe ovviamente muoversi sul mercato per andare alla ricerca di un sostituto del regista turco. Un nome che piace è quello di Khephren Thuram, fratello di Marcus. Il francese milita attualmente nel Nizza ed è seguito da tempo anche dalla Juventus, alla ricerca di rinforzi per la sua linea mediana.