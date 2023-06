Calciomercato Inter, tutti i nomi per il dopo Onana

La strategia dell'Inter, ormai, sembra piuttosto chiara: cedere André Onana per mettere a bilancio una corposa plusvalenza (il camerunese è arrivato a Milano la scorsa estate dall'Ajax a parametro zero) ed utilizzare parte del ricavato per andare all'assalto di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito. Sul portiere, reduce da una stagione che lo ha visto assoluto protagonista, è forte l'interesse del Manchester United, pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 50 milioni di euro. Chiaro che poi, a quel punto, l'Inter dovrebbe muoversi sul mercato alla ricerca di un sostituto dell'estremo difensore.

I possibili sostituti di Onana

Nelle scorse settimane vi abbiamo già parlato dell'interesse dei nerazzurri per Yann Sommer, che il Bayern Monaco, club nel quale lo svizzero è approdato lo scorso gennaio dopo la lunga esperienza al Borussia Monchengladbach, sarebbe disposto a lasciar partire in prestito, e Keylor Navas, fuori dai progetti del Paris Saint-Germain (il costaricano, nella seconda parte dell'ultima stagione, ha militato in prestito al Nottingham Forest). Nelle ultime ore, tuttavia, sono nate due nuove idee: quelle che portano ad Anatoliy Trubin e Marco Carnesecchi.

Il primo, ucraino classe 2001, è attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, con il quale, nell'ultima stagione, si è messo in luce con ottime prestazioni catturando l'attenzione di diversi club europei. Trubin, al momento, è valutato attorno ai 10-15 milioni di euro. Il secondo, reduce da un'annata in prestito alla Cremonese, è proprietà dell'Atalanta ed è considerato uno dei maggiori prospetti italiani nel suo ruolo. Classe 2000, Carnesecchi ha attualmente una valutazione di almeno 20 milioni di euro e costituirebbe, così come nel caso di Trubin, un investimento non solo per il presente, ma anche (e soprattutto) per il futuro.