Calciomercato Inter, le cessioni per finanziare gli arrivi di Lukaku e Dybala

Un clamoroso doppio colpo di mercato, quello a cui sta lavorando l'Inter. I nerazzurri, in questi giorni, stanno infatti definendo gli arrivi di Paulo Dybala, in uscita a parametro zero dalla Juventus, e Romelu Lukaku, il quale è pronto a fare ritorno a Milano dopo l'esperienza, tutt'altro che positiva, al Chelsea. Due innesti di spessore che, tuttavia, avranno bisogno di essere finanziati attraverso cessioni e partenze. Vediamo chi potrebbe lasciare la formazione di Simone Inzaghi.

Chi potrebbe lasciare l'Inter

Con la valigia già in mano da tempo sono Arturo Vidal e Alexis Sanchez, che non rientrano ormai più nei piani dei nerazzurri. Il centrocampista, sul quale avrebbe messo gli occhi il Boca Juniors, potrebbe liberarsi dall'Inter di fronte ad una corposa buonuscita, mentre più complessa pare la situazione dell'attaccante. L'ex Manchester United percepisce un ingaggio di 7 milioni di euro netti e nei suoi confronti non sono pervenute reali offerte, ma solo qualche sondaggio da parte di club spagnoli e argentini. Un impasse che i nerazzurri vorrebbero risolvere attraverso la rescissione del contratto, ma il cileno non avrebbe intenzione di perdere i soldi garantiti.

In uscita sembra esserci poi anche Milan Skriniar, corteggiato dal Paris Saint-Germain. I francesi, per aggiudicarsi il cartellino dello slovacco, hanno messo sul piatto 50 milioni di euro, mentre l'Inter ne chiede almeno 60-65. La sensazione, tuttavia, è che un accordo possa essere trovato nei prossimi giorni. Attenzione poi alla posizione di Denzel Dumfries: il club di Steven Zhang, di fronte ad una ricca offerta, è pronto a cedere il giocatore, così da mettere a bilancio un'importante plusvalenza. E su di lui, già da tempo, ha messo gli occhi il Chelsea. Sul piede di partenza, infine, potrebbe esserci anche Dzeko, chiuso dagli arrivi di Lukaku e Dybala.