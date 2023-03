Calciomercato Inter, chi andrà via al termine della stagione

Una stagione, quella dell'Inter, fin qui caratterizzata da alti e bassi. I nerazzurri, costretti già da settimane a dire addio al sogno scudetto, che ha ormai preso la direzione di Napoli, si trovano al momento al secondo posto a pari merito con il Milan in classifica, ma a destare preoccupazione è il ridotto vantaggio sulle inseguitrici, con la quinta posizione distante solamente tre lunghezze. Il cammino in Europa, invece, dipenderà dall'esito della gara di ritorno contro il Porto: in caso di qualificazione ai quarti di Champions League, l'Inter potrebbe ritenersi soddisfatta, altrimenti rimarrebbe un pizzico di amarezza. La sensazione, in generale, è che la formazione di Simone Inzaghi abbia fatto probabilmente meno di quello che ci si attendeva e ciò, sul mercato, si tradurrà con diverse partenze in estate: vediamo quali sono i giocatori con la valigia in mano.

I possibili partenti

Già certo dell'addio è Milan Skriniar, che non ha rinnovato il proprio contratto e che, in estate, si trasferirà a parametro zero al Paris Saint-Germain. Ma oltre allo slovacco potrebbe salutare un altro pezzo da novanta: in uscita c'è infatti anche Denzel Dumfries, il cui rendimento ha subìto una brusca discesa rispetto alla passata stagione. Di fronte ad una buona offerta, che probabilmente arriverà, l'esterno olandese sarà lasciato libero di andare. Ai titoli di coda anche l'avventura in nerazzurro di Roberto Gagliardini, al quale non verrà rinnovato il contratto e che potrebbe accasarsi al Nottingham Forest in Premier League. Destino analogo per Danilo D'Ambrosio, anch'egli in scadenza e non più al centro del progetto dell'Inter. Via da Milano anche Raoul Bellanova, per il quale i nerazzurri difficilmente eserciteranno il diritto di riscatto dal Cagliari.

Altri giocatori destinati a lasciare la formazione di Simone Inzaghi sono Samir Handanovic e Joaquin Correa. Il portiere, scivolato dietro a Onana nelle gerarchie, è in scadenza e potrebbe essere liberato, mentre l'attaccante, autore di appena tre reti fin qui in stagione, non viene più ritenuto dal club elemento utile al progetto e verrà messo sul mercato.

Numerosi, poi, i giocatori la cui posizione, ad oggi, è in bilico. A partire da Romelu Lukaku, il cui rendimento è stato certamente inferiore alle aspettative, per arrivare ad Alessandro Bastoni, che potrebbe essere sacrificato di fronte ad una buona offerta, passando per i vari Gosens, Brozovic, De Vrij, Dzeko e Acerbi, che, chi per un motivo chi per l'altro, non hanno pienamente convinto.