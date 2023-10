Calciomercato Inter, un giocatore in uscita già a gennaio

L'inizio di stagione, malgrado qualche piccolo passo falso, può considerarsi tutto sommato positivo per l'Inter. I nerazzurri, in campionato, occupano la seconda posizione a -2 dal Milan capolista, mentre in Champions League, nelle prime due gare, Lautaro e compagni hanno raccolto 4 punti. Tanti i giocatori ruotati da Simone Inzaghi in questo segmento iniziale, anche se ben visibile è quella che, almeno ad oggi, è ritenuta la formazione titolare dal tecnico. Tra coloro che hanno faticato a trovare spazio, tuttavia, c'è Yann Bisseck, prelevato in estate a titolo definitivo dai danesi dell'Aarhus. Il difensore classe 2000 è sceso in campo per pochi minuti soltanto nella prima giornata di campionato contro il Monza: da allora, il tedesco, è rimasto sempre a guardare i suoi compagni dalla panchina.

Inzaghi, almeno fino a questo momento, sembrerebbe quindi non ritenere Bisseck ancora pronto per ritagliarsi uno spazio in una formazione ambiziosa come quella nerazzurra. Da qui l'idea del club, che ritiene il giocatore un ottimo investimento in ottica futura, di far partire il difensore in prestito durante la sessione invernale di calciomercato. L'Inter, infatti, vorrebbe mandare il tedesco a giocare, così che possa poi tornare a Milano a giugno con un maggior bagaglio di esperienza. La società, in particolare, non disdegnerebbe di cederlo a titolo provvisorio a qualche squadra di serie A, così da permettere a Bisseck di acquisire dimestichezza con il nostro campionato, sicuramente diverso e più impegnativo di quello danese.