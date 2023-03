Inter, tre big che potrebbero partire a fine stagione

Non solo Milan Skriniar, ormai destinato a passare al Paris Saint-Germain in estate a parametro zero. Al termine della stagione l'Inter, protagonista fin qui di un'annata dai due volti (positivo il cammino in Europa, dove è arrivato il pass per i quarti di finale di Champions League, luci ed ombre in campionato, dove è a rischio un posto tra le prime quattro), potrebbe dire addio ad altri dei suoi pezzi da novanta, dando così vita a quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione. Tre, in particolare, i giocatori il cui futuro appare ad oggi particolarmente in bilico.

Marcelo Brozovic

Inamovibile fino a poche settimane fa, non più essenziale oggi. Questa la rapida parabola di Marcelo Brozovic, che, dopo lo stop per infortunio, ha perso terreno nelle gerarchie di Simone Inzaghi. "Colpa" anche di Calhanoglu, che, impiegato da regista proprio per sostituire il croato, ha saputo rapidamente adattarsi con risultati sorprendenti nel nuovo ruolo. E così Epic Brozo, di fronte ad una buona offerta, può partire.

Romelu Lukaku

Ampiamente deludente il rendimento offerto fin qui da Romelu Lukaku, tornato la scorsa estate a Milano dopo un anno di "esilio". Soltanto cinque le reti segnate dal belga, che dovrà dare segnali di risveglio per convincere l'Inter, che lo ha prelevato in prestito dal Chelsea, a puntare nuovamente su di lui. Ma l'addio, restando così le cose, è tutt'altro che impossibile.

Alessandro Bastoni

Quello di Alessandro Bastoni è uno dei casi più spinosi in casa nerazzurra. L'Inter vorrebbe infatti puntare ancora a lungo su di lui, ma la trattativa per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2024, stenta a decollare. Ed in caso di mancata intesa, il club di Steven Zhang, comunque fiducioso sul raggiungimento di un accordo, cercherebbe di non ripetere l'errore commesso con Skriniar, ascoltando così eventuali offerte (che potrebbero arrivare dalla Premier League) prima di perdere il giocatore a parametro zero.