Calciomercato Inter, i possibili partenti in estate

Comunque andrà a finire la stagione, in estate, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa Inter. I nerazzurri, impegnati nella lotta scudetto con Milan e Napoli (la formazione di Simone Inzaghi si trova al momento a -4 dai rossoneri, ma con una gara da recuperare), potrebbero infatti rinnovare profondamente la rosa in sede di mercato. Diversi i giocatori già con la valigia in mano, ai quali, di fronte a buone offerte, se ne potrebbero aggiungere ancora altri. Vediamo nel dettaglio la situazione.

Inter, tutti i possibili partenti

Ai titoli di coda l'avventura in nerazzurro dei cileni Arturo Vidal ed Alexis Sanchez. I due, nel corso di queste stagioni, non hanno mai convinto appieno ed è praticamente certo il loro addio al termine del torneo. Situazione analoga per Matias Vecino, che il campo, nelle ultime due annate, lo ha visto con il contagocce, anche a causa di ricorrenti infortuni: l'uruguaiano, quasi certamente, lascerà l'Inter a parametro zero in estate. In mezzo al campo verso i saluti anche Gagliardini: l'ex atalantino non sembra rientrare particolarmente nelle grazie di Simone Inzaghi, che raramente lo ha impiegato dal primo minuto. Discorso simile nel reparto difensivo per Andrea Ranocchia, il cui contratto è in scadenza, mentre l'addio di Kolarov è già certo.

Da monitorare poi con attenzione le posizioni legate a Ivan Perisic, Lautaro Martinez e De Vrij. Il croato è in scadenza di contratto, con il club che sta però cercando di arrivare ad un accordo per il rinnovo, mentre l'argentino e l'olandese potrebbero essere ceduti di fronte ad una buona offerta: un discorso valido in particolar modo per l'attaccante, soprattutto se l'Inter dovesse tesserare Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero al termine della stagione. Potrebbe invece continuare l'avventura in nerazzurro di Samir Handanovic: il portiere sloveno, nelle prossime settimane, potrebbe prolungare il contratto malgrado l'arrivo dall'Ajax del camerunense Onana.