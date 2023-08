Calciomercato Inter, Correa via? Ecco il possibile sostituto

Potrebbero non essersi conclusi con l'arrivo di Marko Arnautovic i movimenti nel reparto offensivo in casa Inter. I nerazzurri, che hanno colmato gli addii di Edin Dzeko e Romelu Lukaku con gli innesti dell'austriaco e di Marcus Thuram, sono infatti pronti a far partire Joaquin Correa, il cui rendimento, nella passata stagione, è stato ben al di sotto delle aspettative (soltanto quattro, in totale, le reti segnate). Al momento, per il Tucu, non sono ancora arrivate vere e proprie offerte, con soltanto qualche timido sondaggio da parte di club arabi, ma negli ultimi giorni di mercato qualcosa potrebbe cambiare. E se l'argentino, che l'Inter vorrebbe eventualmente cedere a titolo definitivo, dovesse partire, Marotta ne avrebbe già individuato il sostituto.

Il profilo messo nel mirino sarebbe quello di Alexis Sanchez, già a Milano per tre stagioni dal 2019 al 2022. Il cileno, dopo l'addio ai nerazzurri, ha ritrovato il feeling con il gol, come dimostrano le 18 reti complessive (quattordici in campionato e quattro in Champions League) segnate lo scorso anno con il Marsiglia. Il ritorno di Sanchez, inoltre, costituirebbe un'operazione low cost, dato che l'ex Barcellona è attualmente svincolato. Una soluzione, quindi, che permetterebbe all'Inter di completare il proprio reparto offensivo con un usato sicuro dal minimo esborso economico.