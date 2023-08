Calciomercato Inter, Correa in uscita: le possibili destinazioni del Tucu

Non solo in entrata, dove i nerazzurri sono alla ricerca in particolar modo di due portieri, un difensore e un attaccante. L'Inter, in queste settimane, sta lavorando sul mercato anche in uscita, così da trovare una sistemazione ai giocatori non più centrali nel progetto. Tra questi c'è Joaquin Correa, reduce da una stagione deludente chiusa con sole quattro reti all'attivo (tre in campionato, una in Champions League). Il Tucu, già da tempo, è stato messo dal club di Steven Zhang nella lista dei partenti, ma ad oggi, nei suoi confronti, non sono pervenute offerte concrete. Una situazione che potrebbe finalmente sbloccarsi nel mese di agosto.

Le possibili destinazioni di Correa

Su Correa, all'Inter dall'estate 2021 e in passato protagonista nel nostro campionato anche con le maglie di Sampdoria e Lazio, hanno messo gli occhi un paio di club arabi. L'argentino, tuttavia, preferirebbe al momento restare in Italia o tornare nella Liga spagnola, dove ha già giocato per due stagioni dal 2016 al 2018 con il Siviglia. Dalla penisola iberica, al momento, non risultano approcci concreti, mentre nel nostro Paese potrebbe aprirsi una possibilità alla Fiorentina. I viola, infatti, avrebbero bisogno di un attaccante in caso di cessione di un giocatore nel reparto offensivo ed il Tucu sarebbe profilo gradito al tecnico Vincenzo Italiano. E la destinazione toscana potrebbe tentare il giocatore, che avrebbe così modo di rimanere protagonista in una formazione impegnata nelle coppe europee.